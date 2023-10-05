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تكنولوجيا وعلوم

"سامسونغ" تعلن عن SmartTag2 بتصميم جديد وعمر أطول للبطارية

Lebanon 24
05-10-2023 | 08:00
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أعلنت العملاق الكوري عن إصدارها الجديد من أجهزة التعقب SmartTag2 الذي يأتي بتصميم جديد وعمر أطول للبطارية وسعر 30 دولار.

 
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يتميز جهاز التعقب الجديد من سامسونج SmartTag2 بنمط جديد يعرف ب”Lost”، حيث يمكن للمستخدم إدخال معلومات الإتصال في حالة فقدان جهاز التعقب، ومن خالها يمكن لأي شخص المسح الضوئي لNFC عبر الهاتف لإظهار معلومات الإتصال الخاصة بالمستخدم.

 
أيضاً تتوفر ميزة “Compass View” التي تدعم المستخدمين في العثور على الأشياء المفقودة وتحديد المكان بدقة عبر تعقب SmartTag2، على أن يدعم آداء هذه الميزة تقنية UWB المقدمة في سلسلة Galaxy S Ultra.
 

أيضاً يتميز جهاز SmartTag2 بوضع خاص لتوفير شحن البطارية ليستمر الجهاز بعمر شحن يصل إلى 700 يوم، وهو عمر شحن مضاعف مقارنة بإصدار الشركة السابق.

بينما يدعم الوضع القياسي عمر شحن يصل إلى 500 يوم، أي عمر شحن أكبر بنسبة 50% مقارنة بالإصدار السابق.

من جانب أخر قامت سامسونج بتحديث تطبيق SmartThings Find بالتزامن مع إطلاق SmartTag2، حيث يدعم التطبيق الآن إظهار خريطة بكامل الشاشة مع واجهة محسنة. (وكالات)

 
 
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