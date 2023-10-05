"سامسونغ" تعلن عن SmartTag2 بتصميم جديد وعمر أطول للبطارية

أعلنت العملاق الكوري عن إصدارها الجديد من أجهزة التعقب SmartTag2 الذي يأتي بتصميم جديد وعمر أطول للبطارية وسعر 30 دولار.

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يتميز جهاز التعقب الجديد من سامسونج SmartTag2 بنمط جديد يعرف ب”Lost”، حيث يمكن للمستخدم إدخال معلومات الإتصال في حالة فقدان جهاز التعقب، ومن خالها يمكن لأي شخص المسح الضوئي لNFC عبر الهاتف لإظهار معلومات الإتصال الخاصة بالمستخدم.

أيضاً تتوفر ميزة “Compass View” التي تدعم المستخدمين في العثور على الأشياء المفقودة وتحديد المكان بدقة عبر تعقب SmartTag2، على أن يدعم آداء هذه الميزة تقنية UWB المقدمة في سلسلة Galaxy S Ultra.