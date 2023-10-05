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تكنولوجيا وعلوم

أجهزة الأمن الروسية تتسلم أحدث قنبلة دخان

Lebanon 24
05-10-2023 | 11:00
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يشارك جهاز الأمن الفيدرالي والحرس الروسي في الاستخدام التجريبي لأحدث قنبلة دخان يدوية من طراز "إر دي غي – أو" .

وتسمح القنبلة بحماية الأفراد والمعدات الحربية من  ضربات الصواريخ الموجهة فائقة الدقة.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر لها في أجهزة الأمن الروسية.

وجاء في مقال نشرته الوكالة أن الحرس الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي اهتما باستخدام قنبلة "إر دي غي – أو" اليدوية التي يزود بها الجيش الروسي.

وحسب المصدر فإن القنبلة أكدت فاعليتها في أثناء الاختبار، فقررت أجهزة الأمن الروسية استخدامها التجريبي في وحداتها.

يذكر أن قنبلة الدخان "إر دي غي – أو" دخلت في سبتمبر الماضي في حوزة القوات المسلحة الروسية. وتوفر القنبلة تمويها للأفراد والمعدات الحربية وحمايتهم من الصواريخ الموجهة والعاملة في مجال الموجات تحت الحمراء والتي تستخدم أنظمة التصويب الحرارية.

ويقوم مبدأ عمل قنبلة الدخان على بضعة عوامل مؤثرة، حيث يشكل الدخان  في الجو ستارا دخانيا فوريا لحظة تفعيل القنبلة، أما العامل المدخّن فيغذي الستار بالدخان خلال فترة طويلة من الزمن.

(وكالات)

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