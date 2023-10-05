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منوعات

مسيرّة فريدة من نوعها... بأجنحة ترفرف كنسر طائر! (فيديو)

Lebanon 24
05-10-2023 | 16:03
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كشفت الشركات الصينية في معرض أقيم في مدينة ميانيانغ بمقاطعة سيتشوان عما يزيد من 300 نموذج مختلف من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك مسيرة جوية عسكرية ترفرف بجناحيها.
وجاء في مقال نشرته صحيفة South China Morning Post أن الجيش الصيني يعتبر أن التكنولوجيات التي تم كشفها هي مفتاح  للتطوير اللاحق والتقدم في مجال الطائرات من دون طيار.
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ووفقاً للصحيفة فإن إحدى المروحيات المسيرة الرباعية المراوح، التي يمكنها البقاء في الجو لمدة نصف الساعة، مزودة بأجهزة التتبع الأوتوماتيكي وتحديد الموقع لتوجيه ضربة دقيقة. أما وزن المتفجرات التي يحملها الدرون فيصل 500 غرام من مادة التروتيل. بينما يزن الدرون نفسه ما يقل عن كيلوغرامين. وتتسع حقيبة ظهر الجندي لـ أربعة درونات من هذا النوع.
وقالت الصحيفة إن العديد من الدرونات التي تم كشفها في المعرض مصنوعة من ألياف الكربون. وتعد خفة الوزن من أهم سماتها الرئيسية.
كذلك، كشف منظمو المعرض عن نموذج جديد من المسيرات الجوية الكبيرة والمتعددة الأغراض تقوم حاليا بأداء دوريات في الأجواء المحيطة بتايوان. ومن المعروضات المثيرة للاهتمام طائرة بدون طيار ذات "أجنحة ترفرف" تسمى بـ (أورنيثوبتر) يمكن أن تصور نفسها على أنها نسر طائر.
 

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