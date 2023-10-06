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تكنولوجيا وعلوم

بسبب متجر التطبيقات... كوريا الجنوبية تدرس تغريم غوغل وآبل

Lebanon 24
06-10-2023 | 04:52
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قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية الجمعة إن شركة غوغل التابعة لألفابت وشركة آبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.
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وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات.

وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.


ولم ترد غوغل وآبل على الفور على طلبات من رويترز للتعليق.


ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.

وقالت الهيئة إن قيام غوغل وآبل بفرض طرق دفع معينة و"فرض رسوم تمييزية من آبلعلى مطوري التطبيقات المحليين" يقوض على الأرجح الهدف من القانون والمتمثل في تعزيز المنافسة العادلة.
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