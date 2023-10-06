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تكنولوجيا وعلوم

شركة "ميتا" تطرح مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لقسم إدارة الإعلانات "Ads Manager"

Lebanon 24
06-10-2023 | 09:00
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بدأت شركة ميتا في الطرح العالمي لأول ميزاتها العامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتصميمات الإعلانات ضمن قسم إدارة الإعلانات "Meta Ads Manager"، ومن المقرّر الانتهاء منها بحلول العام المقبل، حيث سيساعد هذا التطوير المعلنين على زيادة إنتاجيتهم وتخصيصهم وأدائهم للمعلنين في جميع أنحاء العالم.
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وبحسب موقع TOI الهندي، فهناك ثلاث ميزات: إنشاء الخلفية "Background Generation"، وتوسيع الصور "Image Expansion"، وأشكال النص المختلفة "Text Variations"، التي يمكن للمعلنين الاستفادة من خلالها من الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو الأعمال.
 
ويمكّن "إنشاء الخلفية" المعلنين من إنشاء خلفيات متنوعة تكمل صور منتجاتهم، وتخصيص الأصول الإبداعية لجماهيرهم المستهدفة، فيما تقوم Image Expansion بتكييف الأصول الإبداعية مع نسب العرض إلى الارتفاع المختلفة عبر الأسطح المختلفة، مما يقلل الوقت والموارد المطلوبة لإعادة استخدام المحتوى.
 
وفي الوقت نفسه، تنشئ الاختلافات النصية إصدارات متعددة من نسخة الإعلان، مما يمكّن المعلنين من تسليط الضوء على عروض البيع الفريدة والوصول إلى جمهورهم المستهدف بشكل أكثر فعالية.
 
وتقول ميتا إن هذه الميزات خضعت لاختبارات صارمة في Meta's AI Sandbox، حيث قدمت مجموعة مختارة من المعلنين تعليقاتهم، وتهدف استثمارات الذكاء الاصطناعي التوليدية لشركة ميتا إلى تمكين المسوقين من إطلاق واختبار تصميمات الإعلانات بسرعة، واستهداف الجماهير المرغوبة. وتخطط الشركة لتقديم أدوات إضافية لإنشاء نسخة إعلانية وصور خلفية تتماشى مع سمات العلامة التجارية.
 
وتقوم ميتا باختبار رسائل الأعمال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على Messenger وWhatsApp لتعزيز التجارة والمشاركة والدعم، حيث قالت الشركة "إن ميزات الإعلانات المولدة للذكاء الاصطناعي اليوم هي مجرد بداية". 

وأضافت :"نخطط لتزويد المعلنين بمزيد من الطرق لإنشاء نسخة إعلانية لتسليط الضوء على نقاط بيع المنتج أو إنشاء صور خلفية في دقائق مع سمات مخصصة، مثل الصور الخارجية لعلامة تجارية ترفيهية".
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