إطلاق أول صاروخ أوروبي "خاص" للفضاء.. وفيديو يوثق

قامت شركة (بي.إل.ديسبيس) الإسبانية بإطلاق صاروخها ميورا-1 القابل لإعادة الاستخدام إلى الفضاء في وقت مبكر اليوم السبت من موقع في جنوب غرب إسبانيا.



وتعد عملية الإطلاق هذه الأولى لصاروخ من قبل شركة خاصة بالكامل في أوروبا مما يبعث الأمل بالنسبة لطموحات القارة في مجال الفضاء.



وجاءت عملية الإطلاق من هيويلفا بجنوب غرب إسبانيا بعد إلغاء محاولتين سابقتين.



والصاروخ ميورا-1 الذي جرت تسميته على اسم سلالة من الثيران المقاتلة يبلغ ارتفاعه مثل مبنى من ثلاثة طوابق ولديه سعة شحن 100 كيلوغرام.



وقالت الشركة إن الصاروخ يحمل حمولة لأغراض الاختبارات لكن لن يتم انفصالها عنه.



وأظهر مقطع مصور لغرفة التحكم في المهمة المهندسين وهم يهتفون مع ارتفاع الصاروخ في سماء الليل المظلم ويصرخون فرحا ويتبادلون التهاني.

Así ha sido el lanzamiento del cohete MIURA 1

SN1 Test Flight (El Arenosillo, Huelva) de @PLD_Space

Transmisión completa en el enlace: https://t.co/qNUL4QzCf1 pic.twitter.com/jFY8DWrITI — Guillermo León (@pantalla_azul) October 7, 2023 Advertisement

وألغيت المحاولة الأولى لإطلاق الصاروخ ميورا-1 في أيار الماضي بسبب الرياح القوية على ارتفاعات عالية.



وفشلت المحاولة الثانية في حزيران بسبب مشكلة فنية مما أدى إلى توقف عملية الإقلاع مع تصاعد الدخان واللهب من الصاروخ.



وتم إغلاق المجال الجوي والمناطق البحرية والطرق حول موقع الإطلاق الذي شهد إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية الإطلاق.(سكاي نيوز)



