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تكنولوجيا وعلوم

انتبهوا.. مادة مخفية في منازلكم قد تؤثر على سرعة الانترنت!

Lebanon 24
07-10-2023 | 01:55
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أعلن أحد الخبراء وجود مادة مخفية في المنازل قد تؤثر على الاتصال بشبكة الانترنت "واي فاي".

وأشار إلى ان هناك أشياء عدة يمكن أن تتداخل مع الإشارة، مثل جهاز التلفزيون على سبيل المثال، إذا كان قريبًا جدًا من جهاز التوجيه.
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ولكن يمكن أن يكون هناك مصدراً آخر غير شائع لتعطيل شبكة  "واي فاي" Wi-Fi داخل جدران المنزل، وفقًا لموقع "ذا صن".

وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمنازل الجديدة المزودة بأحدث تقنيات العزل.

فإذا كانت لديك غرف مزودة بعوازل مدعومة بالفضة Silver، وقمت ببناء امتداد لمنزلك، ولديك أحدث وأكبر تقنيات العزل، فمن المحتمل أن يكون هذا أحد أسوأ الأماكن للانترنت.

وفي هذه الحالة، من الأفضل محاولة نقل جهاز التوجيه أو الانترنت إلى مكان آخر.

ومن المهم أيضًا ابعاد جهاز الـ "واي فاي" عن الأشياء الكبيرة الأخرى.

وكلما تم وضع الجهاز في مكان مرتفع، كان ذلك أفضل. وبالتالي يمكن أن تنتشر الإشارات إلى الطابق العلوي من المنزل.(lbci)

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