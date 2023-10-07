هكذا تفعّل ميزة تصفية الضوضاء في خلفية المكالمات الهاتفية على آيفون 15

Advertisement

وصلت ميزة عزل الصوت إلى ذروتها مع إطلاق آيفون 15 الجديد وتحديث آي أو إس 17 .وتحتوي الميزة الآن على ثلاثة أوضاع: قياسي (الافتراضي)، وعزل الصوت (يعطي الأولوية لصوتك أثناء قمع ضوضاء الخلفية)، ووضع الطيف الواسع، الذي يلتقط صوتك والضوضاء المحيطة أثناء المكالمات.ويدعم العزل الصوتي تطبيقات الطرف الثالث، مثل تلغرام وواتس آب ومسنجر، ويؤدي هذا إلى توسيع نطاق تطبيق الميزة خارج بيئة آبل الأصلية.كيفية تصفية الضوضاء في خلفية المكالمات الهاتفية:- انتقل إلى درج التطبيق الخاص بك- افتح تطبيق Dialer- على آيفون اطلب رقماً أو قم بالوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بك وحدد الشخص الذي ترغب في الاتصال به.- قبل وبعد الرد، ما عليك سوى تمرير مركز التحكم للأسفل وضبط أوضاع الميكروفون.من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعمل عند إجراء مكالمات من جهاز آيفون وعند استقبال المكالمات، بغض النظر عما إذا كانت من جهاز أندرويد أو آيفون. فقط تذكر أن تقوم بالتمرير لأسفل على مركز التحكم وتعديل أوضاع الميكروفون كالمعتاد، بحسب موقع سلاش غير.كيفية استخدام ميزة عزل الصوت في مكالمات فيس تايم:- انتقل إلى درج التطبيقات الخاص بك.- قم بتشغيل فيس تايم.- حدد فيس تايم جديد واختر المشاركين، أو قم بإنشاء رابط فيس تايم جديد لمشاركته مع الآخرين للانضمام إلى مكالمتك.- اسحب لأسفل في الجزء العلوي الأيمن من شاشتك للوصول إلى مركز التحكم.- ابحث عن فقاعة مع وضع الميكروفون الخاص بك.- اضغط على الفقاعة لتبديل أوضاع الميكروفون من الوضع القياسي إلى عزل الصوت أو الطيف الواسع.