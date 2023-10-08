الذكاء الاصطناعي يقتحم الموضة العربية... هل يصبح بديلًا عن المصممين؟

من المؤكد أن الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى من التطوير في قطاع الموضة، لكن هناك العديد من الفرص لتطبيقه في هذا القطاع، الذي بدأت بتنفيذه شركات عالمية كبرى في قطاع الموضة.



فقد يساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تحسين العمليات وخلق منتجات وخدمات جديدة في عالم الموضة، إذ توقعت دراسة أجرتها شركة McKinsey أن الذكاء الاصطناعي سيولد 1.4 تريليون دولار من الإيرادات في قطاع الموضة بحلول عام 2030.



Advertisement

وتشمل التوقعات حسب الدراسة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والموضة: وتشمل التوقعات حسب الدراسة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والموضة:



التنبؤ باتجاهات



يمكن أن يساعد الشركات في تطوير منتجات ومجموعات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين.



تصميم



يمكن للذكاء الاصطناعي العمل على تصميم وإنشاء تصميمات جديدة للملابس والأحذية والإكسسوارات، ويساعد أصحاب الشركات في تسريع عملية التصميم وتقليل التكاليف.



إنتاج



يمكن للذكاء أن يساعد في تنظيم عملية إنتاج الملابس، مثل قص القماش وخياطة الملابس، مما يساعد في تحسين الكفاءة وخفض الثمن.



توصيل



يمكن استخدام بيانات المبيعات وتتبع عملية التوصيل لحسين جودة وصول المنتج على الوجه المناسب.



التسويق: يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات في الوصول إلى العملاء المناسبين وزيادة المبيعات.





shutterstock

استخدام الذكاء الاصطناعي بدأ فعلا في بعض دور الموضة العالمية مثل شركة Inditex الإسبانية، إحدى أكبر شركات الأزياء في العالم، وكذلك شركة Nike الأمريكية، وشركة Levi Strauss & Co الأمريكية، وقد يقتحم سوق الموضة العربي.





ومن المتوقع أن تستمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النمو في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في عمل قطاع الموضة وصناعة الإكسسوارات، وتطوير ملابس ومنتجات مخصصة.