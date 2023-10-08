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والأمر متعلق خصوصا بالانتخابات الرئاسية الأميركية في العام المقبل وما قد يشوبها من تأثير نتيجة التزييف العميق. أرسل اثنان من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس خطابًا الخميس الماضي لمارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لشركة "إكس" للإعراب عن "مخاوف جدية" بشأن تقنية "التزييف العميق" المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.والأمر متعلق خصوصا بالانتخابات الرئاسية الأميركية في العام المقبل وما قد يشوبها من تأثير نتيجة التزييف العميق.

وكانت غوغل أول شركة تكنولوجيا كبيرة تقول إنها ستفرض علامات جديدة على الإعلانات السياسية الخادعة التي ينشئها الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تزييف صوت المرشح أو أفعاله.

وقالت السيناتور الأميركية إيمي كلوبوشار من ولاية مينيسوتا إن "إكس" و"ميتا" من أكبر المنصات، ويستحق الناخبون معرفة ما هي الحواجز التي سيفرضانها للسيطرة على التزييف العميق.

وتحذر الرسالة من أنه مع اقتراب انتخابات 2024 بسرعة، فإن "الافتقار إلى الشفافية حول هذا النوع من المحتوى في الإعلانات السياسية يمكن أن يؤدي إلى طوفان خطير من المعلومات المضللة". (العين الأخبارية)