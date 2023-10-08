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تكنولوجيا وعلوم

"تيك توك" تدرس تحصيل 5 دولارات شهريا.. هل انتهى عصر المجانية؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 11:00
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يدرس تطبيق تيك توك TikTok طرح اشتراك شهري بقيمة 5 دولارات شهريا مقابل التخلص من الإعلانات، وقد بدأ بالفعل في اختبار "الميزة" وفقا لـ"بي بي سي".

وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، تحاول الشركة الصينية تجربة الخدمة في سوق ناطقة باللغة الإنكليزية خارج الولايات المتحدة، لكنها رفضت التعليق على المكان المحدد.
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ويتم اختبار الاشتراك بسعر 4.99 دولار.
 
وكانت تقارير سابقة ذكرت أن شركة ميتا تدرس الاشتراكات الخالية من الإعلانات للأشخاص في الاتحاد الأوروبي، وذلك للالتزام بقواعد الإعلان الخاصة بالكتلة. (العين الاخبارية) 
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