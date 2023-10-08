"تيك توك" تدرس تحصيل 5 دولارات شهريا.. هل انتهى عصر المجانية؟

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يدرس تطبيق تيك توك TikTok طرح اشتراك شهري بقيمة 5 دولارات شهريا مقابل التخلص من الإعلانات، وقد بدأ بالفعل في اختبار "الميزة" وفقا لـ"بي بي سي".وبحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، تحاول الشركة الصينية تجربة الخدمة في سوق ناطقة باللغة الإنكليزية خارج الولايات المتحدة، لكنها رفضت التعليق على المكان المحدد.ويتم اختبار الاشتراك بسعر 4.99 دولار.