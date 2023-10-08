الذكاء الاصطناعي ينحاز للرجال.. دراسة: الذكور يكسبون منه والنساء يخسرن

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كشف تقرير صادر عن فريق Alan Turing Institute's Women in Data Science التابع لمعهد آلان تورينج، أنه على الرغم من ازدهار الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن الغالبية العظمى من التمويل تتدفق إلى الشركات التي يهيمن عليها الذكور.وبحسب التقرير، ذهب 77% من استثمارات رأس المال الاستثماري في المملكة المتحدة العام الماضي للشركات الناشئة دون أي مؤسِّسات، ويحدث هذا على الرغم من ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي التي أسستها نساء.وبتحليل البيانات من Pitchbook، وجد الباحثون أنه على الرغم من استثمار شركات رأس المال الاستثماري 35 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار) في شركات برمجيات الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي، إلا أن أقل من نصف بالمئة من هذا التمويل ذهب إلى الشركات التي تضم فرق تأسيسها نسائية بالكامل.وأظهرت البيانات أن هذه الشركات الناشئة التي تقودها النساء جمعت في المتوسط ست مرات أقل من تلك التي أسسها الرجال خلال العقد الماضي.ويشير التقرير إلى أن الشركات التي أسستها نساء تفتقد فرصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التي بدأت مع إطلاق ChatGPT العام الماضي.وحذر الباحثون من أن التفاوت بين الجنسين قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الموثقة جيداً التي تواجهها العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتحيز والتمييز.وقالت الدكتورة إرين يونغ، زميلة الأبحاث في معهد تورينج والرئيسة المشاركة للمشروع، لـ Insider: "عندما نتحدث عن تصميم ذكاء اصطناعي مسؤول وآمن، من المهم حقًا أن نأخذ في الاعتبار ما يحدث في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي بأكمله".وأضافت "من الواضح أن هذا يشمل أشياء مثل تصميم الذكاء الاصطناعي، ونوع البيانات المستخدمة لتدريب هذه النماذج - ولكنه يشمل أيضاً قنوات التمويل، واستكملت : "نحن بحاجة إلى التفكير في أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم تمويلها وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه، ومن قد يستفيد منها، ومن قد يلحق الضرر به".وصرحت ريبيكا جورمان، الرئيس التنفيذي لشركة Aligned AI، لموقع Insider أن المؤسسات غالباً ما يخضعن لمزيد من التدقيق مقارنة بنظرائهن من الرجال - وهو الأمر الذي يضر الآن بشركات رأس المال الاستثماري حيث تأخذ الظروف الاقتصادية العالمية منعطفًا نحو الأسوأ.وقالت: "إن تمويل المؤسس لأنه واجه صورة نمطية كان استراتيجية ناجحة خلال فترة الفائدة الصفرية، حيث كانت الميزة الأكثر أهمية هي ما إذا كان سيجمع جولة أكبر من التمويل خلال 12 إلى 18 شهرًا على الطريق"، وأضافت: "الصناديق التي تواصل اتباع هذه الاستراتيجية ستتعلم بعد فوات الأوان أنها اختارت المؤسس الخطأ وخصائص الشركة الناشئة لعالم ما بعد أسعار الفائدة الصفرية".لقد كان التحيز ضد المجموعات المهمشة منذ فترة طويلة مشكلة في الذكاء الاصطناعي، حيث تميل النماذج التوليدية إلى وراثة التحيزات من مجموعات البيانات الضخمة التي تم تدريبها عليها، وتبين أن منشئ الصور DALL-E 2 من OpenAI ينتج بأغلبية ساحقة صوراً للرجال البيض استجابة لمطالبات "الرئيس التنفيذي" و"المخرج" عند إصداره في العام الماضي، واضطرت أمازون إلى إلغاء أداة توظيف الذكاء الاصطناعي في عام 2017 بعد أن أدركت أنها التمييز ضد المرأة.ًقالت أنجيلا هوفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Andi لمحركات بحث الذكاء الاصطناعي ومقرها سان فرانسيسكو، لـ Insider إن الافتقار إلى التنوع في صناعات الذكاء الاصطناعي ورأس المال الاستثماري يمثل مصدر قلق.وقالت: "أنا قلقة بشأن التحيز والتمييز في نماذج الذكاء الاصطناعي". وقالت: "إن إحدى أكبر أولوياتنا هي ضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي عادلة وغير متحيزة".وأخبر الدكتور يونغ موقع Insider أن شركات رأس المال الاستثماري بحاجة إلى تحسين سياسات التوظيف الخاصة بها، وتعزيز ثقافات أكثر شمولاً، ومراقبة استراتيجياتها الاستثمارية للتخفيف من التحيز لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول.وقالت: "إن هذا الانفجار الأخير في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي جعل حاجة النساء والفئات المهمشة إلى الحصول على مكان متساوٍ في ريادة الأعمال التكنولوجية والنظام البيئي لرأس المال الاستثماري أكثر إلحاحاً".وأضافت: "من المهم أن نشجع الإدماج والمساواة في هذه المجالات لتعزيز التصميم المسؤول للذكاء الاصطناعي".