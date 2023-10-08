Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعى يحاصر مدمني المخدرات.. أداة جديدة لكشف المتعاطين

Lebanon 24
08-10-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1115128-638324002849063260.jpg
Doc-P-1115128-638324002849063260.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طور مجموعة من العلماء نموذج ذكاء اصطناعي جديد قادر على اكتشاف ما إذا كان شخص ما قد تعاطى المواد المخدرة مؤخراً، وهو ما من شانه أن يساعد المتخصصين الطبيين في تحديد ما إذا كان الشخص الذي يحتاج إلى رعاية طبية قد تناول المخدرات بسرعة، وذلك بحسب موقع thesun البريطاني.
Advertisement
 
وحالياً تحتاج تحليلات المخدرات إلى عينات من البول أو اللعاب أو خصلة شعر لاختبار استخدام القنب، لكن هذه النتائج المخبرية يمكن أن تستغرق بضعة أيام لتحليلها والعودة إليها.

وقد دفع هذا، الباحث سانج وون باي، من معهد ستيفنز للتكنولوجيا وفريق من زملائه، للبحث عن طريقة لتحديد ما إذا كان شخص ما يتعاطى "القنب" بسرعة.
 
ولأبحاثهم، نظروا إلى 33 شخصاً بالغاً استخدموا "القنب" مرتين على الأقل في الأسبوع، وطلبوا من المشاركين الإبلاغ عن استخدامهم يومياً لمدة تصل إلى 30 يوماً بالإضافة إلى ارتداء جهاز تعقب النشاط، وقام هذا المتعقب بجمع معلومات مثل معدل ضربات القلب وعدد الخطوات وجودة النوم.
 
وقد قدمت أجهزة استشعار أخرى على هواتف المشاركين بيانات عن حركاتهم الدقيقة، وعلى وجه التحديد، كان هذا يعني الطريقة التي يحملون بها هواتفهم، والتي ساعدت في تحديد استقرارهم وتنسيقهم، وتم بعد ذلك تغذية البيانات التي تم جمعها من بعض هؤلاء المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان شخص ما قد استخدم "القنب".
 
واستخدم الباحثون بعد ذلك الذكاء الاصطناعي على بيانات المشاركين المتبقين لاختبار قدرته، وأظهرت نتائجهم أن الذكاء الاصطناعي كان دقيقاً بنسبة 85 بالمئة في اكتشاف شخص كان مرتفعاً بشكل معتدل خلال الدقائق الخمس الماضية.
 
ومع ذلك، لا يزال بعض الخبراء متشككين في النتائج ويعتقدون أنه يجب إجراء المزيد من الأبحاث، ويتفق كل من جوزيف وو من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، ومارك تشاندي من جامعة ويسترن في كندا، على ضرورة اختبار مجموعة أكبر من الأشخاص، وفقاً لمجلة نيو ساينتست.
 
وعلاوة على ذلك، أعرب بعض الخبراء عن مخاوفهم بشأن موثوقية المستخدمين في الإبلاغ عن تعاطيهم للقنب.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2023-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2023-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-10-08
11:55 | 2023-10-08
11:00 | 2023-10-08
08:01 | 2023-10-08
03:00 | 2023-10-08
02:54 | 2023-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24