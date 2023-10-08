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تكنولوجيا وعلوم

تواجه مشكلات مع خصوصية الأطفال.. ماذا يحدث لأداة سناب شات للذكاء الاصطناعي؟

Lebanon 24
08-10-2023 | 23:00
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أثارت هيئة تنظيمية في المملكة المتحدة مخاوف من أن برنامج الدردشة الآلي التابع لشركة Snapchat، والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، قد يعرض خصوصية الأطفال للخطر، حيث أصدر مكتب مفوض المعلومات (ICO)، وهو هيئة مراقبة الخصوصية في البلاد، إشعاراً تنفيذياً أولياً ضد الشركة بشأن الفشل المحتمل في تقييم مخاطر الخصوصية بشكل صحيح التي يشكلها برنامج الدردشة الآلي المولد بتقنية الذكاء الاصطناعي "My AI".
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ووفقاً لما ذكره موقع "engadget"، قال مفوض المعلومات جون إدوارد، إن النتائج المؤقتة التي توصلت إليها منظمة ICO من تحقيقاتها تشير إلى فشل مثير للقلق من جانب شركة سناب شات في تحديد وتقييم مخاطر الخصوصية للأطفال والمستخدمين الآخرين بشكل مناسب قبل طرح My AI.
 
 وأشار ICO، إلى أنه إذا فشلت شركة سناب شات في معالجة مخاوفها بشكل كافٍ، فقد تقوم بحظر برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بنظام ChatGPT في المملكة المتحدة.
 
ومع ذلك، فإن الإشعار الأولي لا يعني بالضرورة أنه سيتخذ إجراءً ضد شركة سناب شات أو أن الشركة قد انتهكت قوانين حماية البيانات، وستنظر في الطلبات المقدمة من سناب شات قبل أن تتخذ قراراً نهائياً.
 
وقال متحدث باسم سناب شات لرويترز: "لقد مر الذكاء الاصطناعي الخاص بي بعملية مراجعة قانونية ومراجعة خصوصية قوية قبل إتاحته للجمهور"، مضيفاً "سنواصل العمل بشكل بناء مع ICO للتأكد من أنهم مرتاحون لإجراءات تقييم المخاطر لدينا."
 
يقول ICO أنه اعتباراً من شهر أيار، كان لدى سناب شات حوالي 21 مليون مستخدم نشط شهرياً في المملكة المتحدة، والعديد منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا. 
 
وأشار المنظم إلى أن My AI يمثل أول مثال لنظام ذكاء اصطناعي توليدي تتم إضافته إلى منصة الرسائل الرئيسية في البلاد، حيث ظهرت هذه الميزة لأول مرة لمشتركي سناب شات+ (Snapchat+) في شباط، ثم قامت سناب شات بتمكينها لجميع مستخدمي المملكة المتحدة في شهر نيسان.
 
أثار الآباء مخاوف بشأن My AI، وليس فقط بشأن اعتبارات الخصوصية، وقالت أم لطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً لشبكة CNN: "لا أعتقد أنني مستعدة لمعرفة كيفية تعليم طفلتي كيفية الفصل عاطفياً بين البشر والآلات عندما يبدوان متماثلين من وجهة نظرها"، مضيفة "أعتقد فقط أن هناك خطاً واضحاً حقاً سيتجاوزه سناب شات".
 
وأصدر ICO غرامات باهظة ضد منصات التواصل الاجتماعي في الماضي بسبب سوء التعامل مع بيانات الأطفال، وفرض على TikTok غرامة قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.8 مليون دولار) في وقت سابق من هذا العام بعد أن تبين أن المنصة انتهكت قوانين حماية البيانات، بما في ذلك تعاملها مع المعلومات الشخصية للأطفال.
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