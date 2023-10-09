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منوعات
ماسك يُروّج لحسابات تنشر "الأكاذيب"
Lebanon 24
09-10-2023
|
06:42
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مع انتشار معلومات كاذبة حول الحرب بين مسلحي حماس في قطاع غزة وإسرائيل، على منصة التواصل الاجتماعي "X" خلال اليومين الماضيين، أوصى مالكها إيلون ماسك شخصياً المستخدمين بمتابعة الحسابات "سيئة السمعة" لترويج الأكاذيب. فقد نشر ماسك حسابين مثيرين للجدل، لمتابعة الحرب وهما @WarMonitors و@sentdefender ، مشيراً إلى أنهما يقدمان أخباراً جيدة.
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وتمت مشاهدة هذا المنشور 11 مليون مرة خلال ثلاث ساعات، ما استدعى الشكر من هذين الحسابين، قبل أن يحذفه ماسك، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست". (العربية)
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