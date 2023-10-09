24
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
قريباً: آبل تشحن سماعات Vision Pro بعدسات طبية
Lebanon 24
09-10-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف مارك جورمان في رسالته الإخبارية لبلومبرج اليوم، أن سمّاعة الواقع الافتراضي المستقبلية من آبل والتى تعرف باسم Vision Pro، يمكن أن تكون أصغر حجمًا وأخف وزنًا، ويمكن شحن كل وحدة مخصصة من المصنع للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
Advertisement
وبحسب موقع theverge الأميركي، فمع الجيل الأول من Vision Pro، يتمثل الحل الذي تقدمه الشركة لمرتدي النظارات في تخزين العدسات الاختيارية المصنوعة من شركة Zeiss في متاجر البيع بالتجزئة، مما يخلق مشاكلها الخاصة في إدارة الشاشة، وتحويل متجر الإلكترونيات الخاص بها إلى مزود صحي.
وتشير المقالة إلى مدى صعوبة ربط منتج ما بشاشة عرض مخصصة، بالنظر إلى كيف يمكن أن تتغير الوصفات الطبية بمرور الوقت وكيف ستحد من القدرة على مشاركة سماعات الرأس أو إعادة بيعها.
ولكن من المؤكد أن شركة آبل قد فكرت بالفعل في هذا الأمر، وقد قدمت براءات اختراع في شهر آب الماضي تظهر أنها مهتمة بصنع شاشة VR أو AR يمكن تعديلها لتصحيح رؤية شخص ما، حيث إن القيام بشيء كهذا من شأنه أن يمنع الشركة من إضافة حاجز جديد أمام الدخول إلى منتج ربما يكون باهظ الثمن بالفعل.
وقد يكون ذلك مفيدًا للعملاء الذين لا يدركون أن لديهم رؤية سيئة حتى عندما يشترون سماعة رأس جديدة للواقع الافتراضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
Lebanon 24
بأجواء فخمة مذيعة "الجديد تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وابنتاها التوأم حديث الجمهور بجمالهما (صور)
00:51 | 2023-10-09
09/10/2023 12:51:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تحتفل مع زوجها بمُناسبة خاصة (فيديو)
Lebanon 24
من آل جنبلاط.. ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل تحتفل مع زوجها بمُناسبة خاصة (فيديو)
01:19 | 2023-10-09
09/10/2023 01:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
Lebanon 24
تبعاً للتطورات الأخيرة.. ماذا قرر الحلبي بشأن المدارس؟
12:40 | 2023-10-09
09/10/2023 12:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك
Lebanon 24
صورة قديمة تنتشر.. شاهدوا كيف كانت بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك
02:21 | 2023-10-09
09/10/2023 02:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
Lebanon 24
مصر تنقل لاسرائيل تهديدا من حزب الله... و"طوفان الأقصى" يدعم مطالب المملكة
05:00 | 2023-10-09
09/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2023-10-09
100% زيادة بالهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل بالتزامن مع "طوفان الأقصى"
08:02 | 2023-10-09
قبل نحو 12800 سنة... مذنب ضرب قرية سوريّة هكذا ساهم في تغيير مناخ الأرض
06:42 | 2023-10-09
ماسك يُروّج لحسابات تنشر "الأكاذيب"
01:39 | 2023-10-09
بساعة فقط... تعلّم كيفيّة استخدام يد روبوتية ثالثة!
23:00 | 2023-10-08
تواجه مشكلات مع خصوصية الأطفال.. ماذا يحدث لأداة سناب شات للذكاء الاصطناعي؟
16:00 | 2023-10-08
الذكاء الاصطناعى يحاصر مدمني المخدرات.. أداة جديدة لكشف المتعاطين
فيديو
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
Lebanon 24
بن زايد يستقبل ميقاتي ويؤكد موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان.. ورئيس الحكومة: الدعم الذي قدمته الإمارات للبنان عزز قدرته على مواجهة التحديات
10:33 | 2023-10-05
10/10/2023 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
Lebanon 24
تغيّرت ملامحها بشكل كبير: فنانة عربية شهيرة توثق خضوعها لعملية تجميل: "يا جمالي موتوا قهر" (فيديو)
02:04 | 2023-10-05
10/10/2023 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حادث غريب.. نار من روسيا تسقط أكثر مقاتلات البلاد تطوراً شاهدوا الفيديو
01:55 | 2023-09-30
10/10/2023 00:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24