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تكنولوجيا وعلوم

100% زيادة بالهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل بالتزامن مع "طوفان الأقصى"

Lebanon 24
09-10-2023 | 16:00
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سجلت أنظمة شركة "كلاود فلير" لمراقبة النشاط على الإنترنت ارتفاعاً قياسياً في حجم الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المواقع والأنظمة في إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية، وصلت إلى 100%.

وأفاد موقع "كلاود فلير" لتتبع حالة استخدام شبكة الإنترنت، بأن إسرائيل شهدت ارتفاعاً كبيراً في استخدام الشبكة العنكبوتية وصل معدله إلى 170%، مقارنة بالمعدل الطبيعي، بالتزامن مع عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، فجر السبت.
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وأوضحت إحصائيات الموقع أن معدل الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف الذكية بلغ 52.8% من إجمالي كثافة الاتصال بالشبكة الرقمية.

وسجل موقع "كلاود فلير" ارتفاعاً في معدل الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيل، إذ رصدت أنظمة الشركة الأميركية، تزايد الهجمات بمعدل 100% في رفض الخدمة (DDoS) التي تستهدف المواقع والأنظمة الإسرائيلية، منذ السبت.

وتعرضت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية لهجمات إلكترونية، صباح الأحد، ما أدى إلى تعطل موقعها بشكل كامل.

وأعلنت الصحيفة الإسرائيلية الناطقة بالإنجليزية، في منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، أنها تعمل على استعادة موقعها الإلكتروني بشكل طبيعي، لتظل المصدر الأول لتغطية العملية العسكرية الإسرائيلية ضد فلسطين، والتي تحمل اسم "السيوف الحديدية".

وقبل ساعات من بدء هجوم الفلسطيني على البلدات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، تعرضت القناة الرسمية للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، على تطبيق تليجرام للاختراق، وفقاً لموقع "ذا ديفينس بوست".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الإسرائيلية، إن الهجوم "إجرامي" في طبيعته، نافياً احتمالية اتصاله بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحاً أنه لم يتم الحصول على أي بيانات حساسة إثر الهجوم.

وفتح جهاز الأمن العام الإسرائيلي، تحقيقاً في الواقعة، ولكن لم تصدر نتائجه حتى الآن.
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