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تكنولوجيا وعلوم
"حلقة النار".. كل ما تحتاج معرفته عن كسوف تشرين الأول
Lebanon 24
09-10-2023
|
23:00
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كشف تقرير حديث أن الشمس ستتعرض لكسوف حلقي يوم السبت 14 تشرين الأول، حيث سيحجب القمر الشمس جزئيًا، مما يخلق كسوفًا حلقيًا للشمس ويحول نجمنا إلى شبه "حلقة نار".
وبحسب موقع space، فستكون ظاهرة "حلقة النار" مرئية لأولئك الموجودين على المسار الحلقي الذي يبلغ طوله 125 ميلاً (200 كيلومتر) والذي يمتد عبر 10 دول في المجموع.
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أما أولئك الذين يقعون بالقرب من المسار أو خارجه مباشرةً سيواجهون بدلاً من ذلك كسوفاً جزئياً للشمس حيث سيبدو القمر وكأنه يأخذ "قضمة" من الشمس.
وسيستخدم العلماء الكسوف الحلقي للشمس الذي سيحدث في 14 تشرين أول كـ "إحماء" للكسوف الكلي للشمس القادم في 8 نيسان 2024، ويقدم كسوف الشمس لعلماء الغلاف الجوي والغلاف الشمسي فرصة فريدة لدراسة الغلاف الجوي الخارجي للشمس، خلال الدقائق التي تكون فيها الشمس محجوبة بالكامل تقريبًا بالقمر، وفقاً لموقع space.
وأثار الكسوفان الشمسيان القادمان حماسة العلماء بشكل خاص لأنهما يحدثان خلال فترة نشطة للغاية في الدورة الشمسية الحالية - الدورة الشمسية 25 - حيث يتصاعد النشاط الشمسي إلى "الحد الأقصى للطاقة الشمسية" المتوقع في عام 2024، وتصف الدورة الشمسية ما يقرب من 11 دورة مدتها سنة من النشاط الشمسي مدفوعة بالمجال المغناطيسي للشمس.
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