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تكنولوجيا وعلوم
وان بلس تطلق الجيل الثاني من ساعتها الذكية العام المقبل
Lebanon 24
10-10-2023
|
00:44
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أعلنت “وان بلس” عن أول ساعة ذكية لها في عام 2021، وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات، تفيد التقارير أن الشركة تعمل على ساعة “وان بلس 2” بشاشة دائرية.
يسلط أحد التقارير الضوء على أن الشركة تركز حالياً على تنفيذ تصميمها الدائري الجديد المميز بين جميع منتجاتها، بما في ذلك أجهزة الهاتف الجديدة القادمة التي ستحتوي أيضاً على عنصر دائري وهو جزيرة الكاميرا.
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وبحسب التقرير فإن ساعة “وان بلس 2 “ أفضل من سابقتها. وعلى عكس معظم الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، لم تعمل ساعة “وان بلس” الأصلية على نظام التشغيل WearOS، مما حد من إمكانياتها، كما أنها لم تكن باهظة الثمن مثل الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل WearOS. حالياً، لا توجد معلومات متاحة حول إمكانيات الأجهزة أو البرامج الخاصة بساعة “وان بلس” القادمة.
أصدرت وان بلس أيضاً العديد من الإصدارات الخاصة من ساعتها الذكية، بما في ذلك الإصدار المحدود من “وان بلس هاري بوتر”، والذي لا يزال متاحاً للبيع على الموقع الرسمي للشركة.
وقد يتم إطلاق وان بلس 2 في الربع الأول من عام 2023 جنباً إلى جنب مع الهاتف الذكي الرائد التالي للشركة، وان بلس 12، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.
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