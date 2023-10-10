يعمل 16 يوما بالشحنة الواحدة.. أبرز ما يميز سوار Xiaomi الذكي الجديد





ويتميز السوار الجديد بتصميم أنيق وهيكل يمكن فصله عن الحزام الذي يثبت على المعصم ليتحول إلى جهاز محمول صغير يمكن وضعه في الجيب أو تثبيته مع المفاتيح.

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وحصل الجهاز على عدة أنواع من الأحزمة المطاطية والمعدنية الأنيقة التصميم، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 1.62 بوصة دقة عرضها (490/192) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا. من بين أبرز الأجهزة الذكية القابلة للارتداء التي تم الكشف عنها هذا العام يأتي سوار Smart Band 8 الجديد من Xiaomi لما حمله من مواصفات عملية وجيدة.ويتميز السوار الجديد بتصميم أنيق وهيكل يمكن فصله عن الحزام الذي يثبت على المعصم ليتحول إلى جهاز محمول صغير يمكن وضعه في الجيب أو تثبيته مع المفاتيح.وحصل الجهاز على عدة أنواع من الأحزمة المطاطية والمعدنية الأنيقة التصميم، وزوّد بشاشة AMOLED بمقاس 1.62 بوصة دقة عرضها (490/192) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا.

وزوّدته Xiaomi ببطارية تعمل 16 يوما تقريبا في وضع الاستخدام العادي، وتعمل لـ 6 أيام مع وضع Always On Display.

وحصل السوار على تقنيات لتتبع حالة النشاط البدني للمستخدم، وتطبيقات لمراقبة عدد الخطوات التي يقطعها يوميا، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، وميزة السطوع التلقائي للشاشة، والعديد من واجهات الاستخدام التي تلبي متطلبات المستخدمين المتنوعة.