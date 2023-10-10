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تكنولوجيا وعلوم

بي إم دبليو تشهد زيادة في مبيعات السيارات الكهربائية

Lebanon 24
10-10-2023 | 14:00
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في الربع الثالث من 2023، تمكنت العلامة التجارية (ميني) Mini من تسليم 10,720 سيارة كهربائية تعمل فقط بالبطارية، أي أقل بنسبة 0.4 في المئة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وعبر جميع أنواع القيادة، باعت مجموعة (بي إم دبليو) بعلاماتها التجارية BMW، وMini، وRolls-Royce نحو 621,699 سيارةً في الربع الثالث.

وهذا يعني أن 93,931 سيارةً كهربائيةً بالكامل تتوافق مع حصة المركبات الكهربائية على مستوى المجموعة البالغة 15.1 في المئة.

وفي المدة الواقعة بين 1 كانون الثاني و30 أيلول، سُلِّمت 217,138 سيارةً كهربائيةً بالكامل من علامة BMW للعملاء.

وقالت الشركة: «إن الفئة الرابعة من سيارات (بي إم دبليو) خاصةً سيارة (بي إم دبليو آي4) BMW i4 الكهربائية بالكامل تحظى بشعبية خاصة». ومع ذلك، كان هناك أيضًا طلب قوي على سيارة (بي إم دبليو آي إكس1) BMW iX1.

وكانت تعليقات العملاء على الفئة الخامسة الجديدة من سيارات الشركة BMW 5 Series، خاصةً (بي إم دبليو آي5) BMW i5 «إيجابية للغاية».

يُشار إلى أن الأرقام المذكورة حتى الآن هي فقط للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وأعلنت الشركة الألمانية أيضًا مبيعات «المركبات الكهربائية»، التي تشمل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمركبات الكهربائية الهجينة للربع الثالث من العام الحالي.

وقالت الشركة إن المبيعات بلغت 139,943 سيارة، مما يعني أن عدد السيارات الهجينة المبيعة هو 46,012 سيارة. وبذلك أصبحت نسبة المركبات الكهربائية التي تعمل فقط بالبطارية إلى المركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن. (وكالات)

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