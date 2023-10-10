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تكنولوجيا وعلوم

الشحنات العالمية للحواسيب تشهد انخفاضًا جديدًا

Lebanon 24
10-10-2023 | 16:00
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انخفضت الشحنات العالمية لأجهزة الحواسيب بنسبة 9 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى ما يتوقع محللو شركة أبحاث السوق جارتنر أن يكون النقطة الدنيا في تراجع السوق لمدة عامين.

وشهدت شركة آبل الانخفاض الأكبر بين الشركات الرئيسية لتصنيع أجهزة الحواسيب، إذ انخفضت الشحنات مقارنة بالربع نفسه من العام السابق بنسبة 24 في المئة.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى زيادة حجم شحناتها بشكل ملحوظ في الربع الثالث من عام 2022 بمجرد تخفيف انقطاعات الإمدادات في وقت سابق من عام 2022 بسبب إغلاق الصين.

واتبعت شحنات آبل في الربع الثالث من عام 2023 الاتجاهات الموسمية، مدفوعة في المقام الأول بالطلب من الطلاب والمعلمين.

وحافظت شركة لينوفو على مكانتها الأولى بحصة تبلغ 25 في المئة من السوق العالمية.

وسجلت شركة دل انخفاضًا في الشحنات للربع السادس على التوالي، متأثرة بضعف الطلب على أجهزة الحواسيب للمؤسسات نظرًا إلى وجودها القوي في ذلك السوق.

وبلغ إجمالي الشحنات العالمية 64.3 مليون وحدة في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 9 في المئة عن الربع الثالث من عام 2022 عندما بلغ حجم الشحنات 70.6 مليونًا.

وتمثل هذه النتائج الربع الثامن على التوالي من الانخفاض للشحنات العالمية، وتتوقع جارتنر بدءًا من الربع الأخير من هذا العام أن تشهد الشحنات العالمية نموًا مرة أخرى، إذ تخمن ارتفاع النمو لعام 2024 بنسبة 4.9 في المئة، مع توقع نمو في قطاعي الأعمال والمستهلكين.

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