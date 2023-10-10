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تكنولوجيا وعلوم
لمنافسة سامسونغ وهواوي.. Oppo تطلق أحدث هواتفها
Lebanon 24
10-10-2023
|
23:52
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أعلنت Oppo عن هاتف جديد صممته لينافس هواتف هواوي وسامسونغ المتوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.
ويأتي هاتف Oppo A18 الجديد بتصمم أنيق وهيكل بأبعاد (163.7/75/8.2) ملم، وزنه 188غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP54.
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وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.56 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل/ ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
يعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.1، ومعالج Mediatek MT6769 Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل.
وزودته Oppo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وسيطرح الهاتف بلونين أساسيين هما الأسود والأزرق السماوي. (روسيا اليوم)
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