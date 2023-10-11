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تكنولوجيا وعلوم

بسعة 512 غيغابايت.. Lexar تعلن عن بطاقات ذاكرة جديدة لهواتف هواوي

Lebanon 24
11-10-2023 | 04:45
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أعلنت Lexar عن تطوير بطاقات تخزين خارجية مخصصة لهواتف هواوي، تعتبر البطاقات ذات السعة الأعلى حتى الآن من فئة NM.

وأشار الخبراء إلى أن بطاقات NM الجديدة من Lexar تأتي بسعة 512 غيغابايت، وهي أصغر من حيث الحجم بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بشرائح micro SD، ويمكن وضعها في فتحة nano-SIM في الهاتف أو الجهاز الذكي المحمول.
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وتدعم هذه البطاقات بروتوكول eMMC 5.1 ، وتوفر سرعة قراءة للبيانات تبلغ 90 ميغابات/ثانية، وسرعة كتابة للبيانات تصل إلى 85 ميغابايت/ثانية، كما توفر دعما ممتازا لإمكانيات تصوير الفيديوهات بدقة 4K في الهواتف والأجهزة الذكية.
 
ولم تعلن Lexar بعد عن طرح هذه الشرائح لبيع عبر الإنترنت، لكن التوقعات تشير إلى أنها ستطرح بسعر 100 دولار تقريبا، فشرائح NM الحالية بسعة 256 غيغابايت تتراوح أسعارها بين 50 إلى 80 دولارا.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات المطورة للهواتف والأجهزة الذكية لا تحاول الترويج بشكل كبير لشرائح الذاكرة الخارجية ذات السعات الكبيرة لاستقطاب المستخدمين إلى خدمات التخزين السحابي المدفوعة التي توفرها عبر الإنترنت. (روسيا اليوم) 
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