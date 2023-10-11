Exynos 2400.. تعرف على معالج البيانات الجديد الخاص بهواتف سامسونغ

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أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية معالجها الجديد للهواتف الذكية "إكزينوس 2400"، والذي سيأتي بإمكانيات متطورة ستجعل هواتفها أسرع في معالجة البيانات بنسبة 70% مقارنة بالجيل السابق، بالإضافة إلى تزويده بقدرات معتمدة على الذكاء الاصطناعي.وخلال فعالية في مؤتمرها "SLSI Tech Day"، كشفت الشركة عن أن معالجها الجديد سيأتي بوحدة معالجة الرسوميات المحدثة "Xclipse 940"، والتي تعتمد على أحدث معمارية RDNA 3 لوحدات الجرافيكس من شركة "AMD"، بحسب بيان رسمي.وأكدت الشركة أن وحدة معالجة الرسوميات الجديدة تقدم أداءً مميزاً مع الألعاب، ومزودة بالقدرة على معالجة عرض الظلال وانعكاسات الإضاءة بدقة فائقة عبر تقنية Ray Tracing.ويقدم المعالج الجديد كذلك إمكانيات متطورة في الذكاء الاصطناعي، تسمح بإمكانية تصميم الصور بدقة فائقة عبر الأوامر النصية، معتمدة على تشغيل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة.وأشار يونج إن بارك، مدير قطاع أعمال سامسونغ لتصميم أنوية معالجات الشركة، إلى أن سامسونغ تعتمد على منصتها Samsung LSI Humanoid Platform لاستخدام وتطوير براءات اختراعها وشرائحها الذكية لمحاكاة الحواس البشرية الخمس داخل هواتفها وأجهزتها الذكية.وسلطت سامسونغ الضوء كذلك على تحديثاتها الخاصة بدعم تقنيات الجيل الخامس من شبكات المحمول، حيث زودت معالجها الجديد بشريحة مودم قادرة على تشغيل تقنيات الجيل الخامس NB-IoT وكذلك NTN.وتعتبر التقنيتان من أحدث تقنيات الجيل الخامس، وخاصة NTN، وهي اختصار لـ Non Terrestrial Network، حيث تسمح للهواتف الذكية بإجراء الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، دون الحاجة إلى الوصول للشبكات اللاسلكية التقليدية، وبالتالي يمكن للمستخدم الاستمرار في إجراء الاتصالات، حتى في الأماكن النائية غير المزودة بتغطية من الشبكات التقليدية لهواتف المحمول، لتكون بذلك تلك الخطوة الأولى الرسمية لسامسونغ في سوق الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.يُذكر أن شركات مثل آبل وهواوي تقدم بالفعل مزايا الاتصال بالأقمار الاصطناعية في حالات الطوارئ منذ العام الماضي.تجربة جديدة مع التصويروأعلنت سامسونغ كذلك عن تقنية جديدة للتصوير تسمى Zoom Anyplace، والتي تسمح للمستخدم بالتصوير مع التكبير حتى أربع مستويات، دون خسارة أي درجة من دقة وضوح الصور أو الفيديوهات.وتعد تلك الميزة إضافة كبرى لمستشعرات سامسونغ للتصوير بدقة 200 ميجابكسل، لأن كاميرات هواتف الشركة الرائدة كانت تعاني عادة من بطء في حركة غالق العدسة Shutter Speed، خاصة مع التكبير، وبالتالي فالميزة الجديدة ستكون حلاً مثالياً لتلك المشكلة.وأوضحت الشركة الكورية أن الميزة الجديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المشهد خلال التصوير، وتتبع التقاط فيديو بشكل مستمر للمشهد، وبالتالي يتم جمع كافة التفاصيل الخاصة بالمشهد، مما يضمن تقديم دقة فائقة للعرض، حتى مع تكبير المشهد خلال التصوير.