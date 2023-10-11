مايكروسوفت تستغني عن VBScript في ويندوز

خطط مايكروسوفت للتخلص التدريجي من VBScript في إصدارات ويندوز المستقبلية بعد 30 عامًا من الاستخدام، مما يجعلها ميزة حسب الطلب حتى تزيلها الشركة.

وكشفت مايكروسوفت عن VBScript، وهي لغة برمجة مشابهة للغة البرمجة Visual Basic، وتعرف أيضًا باسم Visual Basic Script.

وارتبطت VBScript بمتصفح الويب إنترنت إكسبلورار الذي أوقفته الشركة في شهر شباط عبر بعض إصدارات ويندوز 10، وتوفر البرمجة النصية النشطة في بيئات ويندوز، وتتواصل مع التطبيقات المضيفة من خلال Windows Script.

وأصبحت VBScript كابوسًا أمنيًا بعد أن كانت لغة برمجة نصية مفيدة، واستبدلتها الشركة ببرنامج أتمتة المهام وإدارة الإعدادات PowerShell.

وقالت الشركة: “نتجه إلى إهمال VBScript. تتاح VBScript في الإصدارات المستقبلية من ويندوز بصفتها ميزة عند الطلب قبل إزالتها من نظام التشغيل. تثبت الميزة عند الطلب VBScript سابقًا للسماح بالاستخدام دون انقطاع أثناء الاستعداد لإيقاف VBScript. تزيل الإصدارات الجديدة من ويندوز المزايا والوظائف لأنها أضافت خيارًا حديثًا”.

وتعد المزايا عند الطلب مزايا اختيارية ضمن نظام التشغيل ويندوز، مثل DotNetFx3 وHyper-V، ولا تثبت افتراضيًا، مع أنه يمكن إضافتها عند الضرورة.

وعطلت مايكروسوفت عبر التحديثات التراكمية لشهر تموز 2019 ميزة VBScript افتراضيًا في إنترنت إكسبلورار 11 ضمن ويندوز 10.

ولم توضح الشركة رسميًا سبب إهمال VBScript، مع أنه من المحتمل أن يكون قرار مايكروسوفت بإيقاف VBScript مرتبطًا بالإيقاف المبكر هذا العام لمتصفح إنترنت إكسبلورار، مما أنهى ناقلًا تستخدمه الجهات السيئة لإصابة أنظمة ويندوز بالبرمجيات الضارة.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية واسعة للتخفيف من الانتشار المتزايد لحملات البرمجات الضارة التي تستغل مزايا ويندوز وأوفيس المختلفة للإصابة بالعدوى.

واستخدمت الجهات السيئة VBScript لنشر البرمجيات الضارة عبر أجهزة حواسيب الضحايا، مثل Lokibot و Emotet و Qbot و DarkGate.

ويعود هذا الجهد إلى عام 2018 عندما وسعت الشركة الدعم لواجهة فحص البرمجيات الضارة لتطبيقات Office 365، مما أدى إلى الحد من الهجمات التي تستخدم وحدات ماكرو VBA.

وعطلت الشركة بعد ذلك وحدات ماكرو XLM ضمن Excel 4.0 ، وقدمت حماية وحدات ماكرو XLM، وفرضت الحظر الافتراضي لوحدات ماكرو VBA ضمن أوفيس، وبدأت بمنع وظائف XLL الإضافية غير الموثوق بها افتراضيًا في مستأجري Microsoft 365. (وكالات)