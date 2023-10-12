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تكنولوجيا وعلوم

آبل تعلن عن تحديث آخر لهواتف آيفون.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-10-2023 | 01:03
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أعلنت آبل عن إطلاق تحديث آخر لهواتف آيفون، وذلك بعد أيام من إطلاق تحديث iOS 17.0.3.

وبالرغم من أن آبل لم تشير إلى الميزات التي يحملها تحديث iOS 16.7.1 الجديد، إلا أن التوقعات قالت إن التحديث أتى ربما لتحسين ميزات الأمان في هواتف آيفون، كما أطلقته آبل ليستفيد منه أصحاب الهواتف القديمة الذين لم يتمكنوا من ترقية أنظمة تشغيل هواتفهم إلى إصدارات iOS 17.
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وكانت آبل قد أطلقت منذ أيام تحديث iOS 17.0.3 أيضا، وأشارت إلى أن هذا التحديث صمم لمعالجة مشكلات ارتفاع الحرارة التي عانى منها بعض مستخدمي هواتف "آيفون-15" الجديدة.


ولتحميل  الجديد يجب على مستخدمي هواتف آيفون التوجه إلى قائمة الإعدادات " Settings" في أجهزتهم، ومن ثم خيار" General"، وبعدها خيار تحديث برنامج التشغيل " Software Update"، وبعدها الضغط على خيار "تنزيل وتثبيت البرنامج" أو Download and Install. (روسيا اليوم)
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