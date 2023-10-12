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تكنولوجيا وعلوم

إليكم ميزات هاتف "OnePlus" القابل للطيّ

Lebanon 24
12-10-2023 | 14:52
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لمنافسة هواتف سامسونغ القابلة للطي، بدأت OnePlus بالترويج لجهاز جديد زودته بتقنيات وكاميرات مميزة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف OnePlus Open حصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable OLED بمقاس 7.8 بوصة، دقة عرضها (1900/2160) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، كما جهّز بشاشة خارجية من نوع OLED بمقاس 6.31 بوصة ترردها 120 هيتزا.
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وسيعمل الجهاز بنظام Android 14 الجديد، ومعالج Qualcomm SM8550- Snapdragon 8 Gen 2 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فيه فستكون بسعة 1 تيرابايت.

والكاميرا الأساسية له ستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+48+48) ميغابيكسل فيها عدسة بفتحة f/2.2 للتصوير الفائق العرض، وبإمكان هذه الكاميرا توثيق فيديوهات 8K بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فستكون قادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

وسيزوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3، ماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة GPS,GLONASS,GALILEO, BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. (روسيا اليوم)
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