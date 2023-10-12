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تكنولوجيا وعلوم
إلى ماذا تُشير الصور التي التقطتها "لونا-25" على القمر؟
Lebanon 24
12-10-2023
|
23:00
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أظهرت الصور التي التقطتها "لونا-25" أن الحدّ الأعلى لنسبة الماء في حفرة زيمان لا تتجاوز 0.2 بالمئة، فيما تصل هذه النسبة في مناطق القطب الجنوبي الأخرى إلى 0.5 بالمئة.
وتشير مايا دياتشكوفا الباحثة في معهد بحوث الفضاء التابع لكاديمية العلوم الروسية، إلى أن الصور التي التقطتها "لونا-25" وبيانات مستكشف القمر المداري "LRO"، تشير إلى أن أقل نسبة للمياه في القطب الجنوبي للقمر هي في الحفرة القمرية زيمان.
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وتقول: "للأسف، لم تتمكن "لونا - 25" من تنفيذ هبوط سلس على سطح القمر، ولكن حتى قبل الهبوط حصلنا على بعض الصور والبيانات العلمية المرتبطة بحفرة زيمان. ومن خلال دمج هذه الصور مع البيانات التي سجلها الجهاز "LEND"، اتضح أن أعلى تركيز الماء في الحفرة يبلغ حوالي 0.2 بالمئة، أما في المناطق المجاورة الأكثر ثراء بالرطوبة من القطب الجنوبي، فيصل هذا الرقم إلى أكثر من 0.5 بالمئة". (روسيا اليوم)
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