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تكنولوجيا وعلوم

عقب "طوفان الأقصى"... اتهامات لـ"تيك توك" بشأن انتشار معلومات مضللة على منصتها

Lebanon 24
13-10-2023 | 02:31
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اتهم رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، شركة «تيك توك» بشأن انتشار معلومات مضللة على منصتها في أعقاب عملية «طوفان الأقصى» وذلك بعد توبيخ مماثل لـ«X» و«ميتا».
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ومنح بريتون مدة 24 ساعة للرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» لتكثيف الجهود لإزالة المحتوى غير القانوني والضار من تطبيق الفيديو القصير من أجل الامتثال لقانون الخدمات الرقمية (DSA).

ويفرض قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام الماضي، على منصات الإنترنت ومحركات البحث الكبيرة جداً بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمخاطر التي تهدد الأمن العام، وحماية خدماتها من تقنيات التلاعب.


يأتي تحذير بريتون في رسالة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي «Bluesky» قال فيها إن لديه مؤشرات على أنها تُستخدم لنشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة في الاتحاد الأوروبي بعد الأحداث الأخيرة بين إسرائيل و«حماس».

وأوضح أنه بالنظر إلى أن «تيك توك» تُستخدم على نطاق واسع من قبل الأطفال والمراهقين، فإن لديها التزاماً خاصاً بحمايتهم من المحتوى العنيف الذي يصور أخذ الرهائن. كما أشار إلى أن مقاطع الفيديو الرسومية الأخرى التي يتم تداولها على نطاق واسع على «تيك توك» هي دون ضمانات مناسبة.

وكانت ليندا ياكارينو، الرئيس التنفيذي لشركة «X» قد صرحت يوم الخميس بأن شركتها أزالت مئات الحسابات التابعة لـ«حماس» واتخذت إجراءات لإزالة أو تصنيف عشرات الآلاف من أجزاء المحتوى منذ الأحداث الأخيرة.

يذكر أن انتهاكات «DSA» يمكن أن تكلف الشركات ما يصل إلى 6 في المائة من حجم مبيعاتها العالمية.
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