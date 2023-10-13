"غوغل" تدافع عن المبدعين من مستخدمي الذكاء الاصطناعي

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وأوضحت «غوغل» أن سياستها الجديدة تنطبق على البرامج، بما في ذلك منصة تطوير «Vertex AI» «ونظام « Duet AI» الذي يقوم بإنشاء النصوص والصور في برامج «Google Workspace» و«Cloud»، إلا أنه لم يتم ذكر برنامج «بارد» للدردشة الآلية. قالت «غوغل» إنها ستدافع عن مستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من المبدعين في منصتي «Google Cloud» و«Workspace» إذا اتُهموا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. بذلك تنضم «غوغل» إلى «مايكروسوفت» و«أدوبي» وغيرهما من الشركات التي قدمت تعهدات مماثلة.وأوضحت «غوغل» أن سياستها الجديدة تنطبق على البرامج، بما في ذلك منصة تطوير «Vertex AI» «ونظام « Duet AI» الذي يقوم بإنشاء النصوص والصور في برامج «Google Workspace» و«Cloud»، إلا أنه لم يتم ذكر برنامج «بارد» للدردشة الآلية.



كما قالت الشركة أيضاً إن التعويض لا ينطبق إذا قام المستخدمون عن عمد بإنشاء أو استخدام المخرجات الناتجة لانتهاك حقوق الآخرين.





موجة من الدعاوى

تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «غوغل» بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتسابق لدمجه في منتجاتها. ويعتبر كتّاب ورسامون بارزون وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرون أن استخدام «غوغل» لأعمالهم من أجل تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم إنشاؤه، ينتهك حقوقهم.



وكانت الموجة الجديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي استهدفت بشكل عام الشركات التي تمتلك الأنظمة، بما في ذلك «غوغل»، وليس المستخدمين النهائيين الأفراد.