Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تدافع عن المبدعين من مستخدمي الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
13-10-2023 | 03:54
A-
A+
Doc-P-1117245-638327915091009874.jpeg
Doc-P-1117245-638327915091009874.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت «غوغل» إنها ستدافع عن مستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من المبدعين في منصتي «Google Cloud» و«Workspace» إذا اتُهموا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. بذلك تنضم «غوغل» إلى «مايكروسوفت» و«أدوبي» وغيرهما من الشركات التي قدمت تعهدات مماثلة.
Advertisement


وأوضحت «غوغل» أن سياستها الجديدة تنطبق على البرامج، بما في ذلك منصة تطوير «Vertex AI» «ونظام « Duet AI» الذي يقوم بإنشاء النصوص والصور في برامج «Google Workspace» و«Cloud»، إلا أنه لم يتم ذكر برنامج «بارد» للدردشة الآلية.

كما قالت الشركة أيضاً إن التعويض لا ينطبق إذا قام المستخدمون عن عمد بإنشاء أو استخدام المخرجات الناتجة لانتهاك حقوق الآخرين.


موجة من الدعاوى
 
تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «غوغل» بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي وتتسابق لدمجه في منتجاتها. ويعتبر كتّاب ورسامون بارزون وأصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرون أن استخدام «غوغل» لأعمالهم من أجل تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم إنشاؤه، ينتهك حقوقهم.

وكانت الموجة الجديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي استهدفت بشكل عام الشركات التي تمتلك الأنظمة، بما في ذلك «غوغل»، وليس المستخدمين النهائيين الأفراد.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:43 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-10-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-10-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:31 | 2023-10-13
23:00 | 2023-10-12
14:52 | 2023-10-12
13:05 | 2023-10-12
08:00 | 2023-10-12
01:03 | 2023-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24