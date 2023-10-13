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تكنولوجيا وعلوم

أدوات ذكاء اصطناعي تساعدك على تطوير المهارات

Lebanon 24
13-10-2023 | 14:00
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شهد عام 2023 طفرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت متاحة للعامة، وتشترك جميعها في استخدام الخوارزميات لعرض البيانات أو ترتيبها وتصنيفها، حسب أولويات الباحث.

وعرّف بعض الخبراء الذكاء الاصطناعي بأنه مجموعة المعلومات والتقنيات المرتبطة بقدرة نظام الحوسبة على محاكاة العقل البشري.

وفي هذا الشأن، نستعرض عددا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأدواته التي يمكن الاستفادة منها في تطوير المهارات اليومية، سواء المتعلقة منها بالبحث على الإنترنت أو الكتابة والتدقيق، وحتى تلك التي تساعد على خلق نمط حياة صحي.

1- "شات جي بي تي" (ChatGPT)

يعد "شات جي بي تي" من أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو تطبيق محادثة باستخدام روبوت دردشة "شات بوت" (Chatbot) يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة والمناقشة بطريقة تأخذ طابع النقاش الحقيقي التفاعلي.

ويستخدم التطبيق في مجالات مختلفة، بدءا من التعليم وصولا إلى تقديم النصائح والإرشادات العامة.

2- "بارد" (BARD)

يتشابه "بارد" -روبوت الدردشة المدعوم من شركة "غوغل" (Google)- مع "شات جي بي تي" باعتبارهما نماذج لغوية يعملان على توليد المعلومات والبيانات من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة.

ويتيح بارد للمستخدمين الحصول على معلومات مبسطة ومرتبة وفقا لأولوياتهم عن عديد من الموضوعات المختلفة.

ويتميز بارد بقدرته على التنبؤ بالموضوعات التي قد يطرحها الباحث، كون البرنامج عبارة عن نتاج سلسلة تجارب من غوغل لتطوير فهم محركات البحث لأسئلة مستخدميها.

3- "بيربليكسيتي إيه آي " (Perplexity AI)

يعد بيربليكسيتي أيضا محرك بحث محادثة قائما على الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذ يقدم إجابات لأسئلة المستخدمين عن طريق نماذج لغات البرمجة.

ويشير عدد من التقارير المتخصصة إلى فعالية هذا المحرك في الاستخدامات العلمية والبحثية.

4- "دال- إي" (DALL- E)

وهو نظام ذكاء اصطناعي يمكنه إنشاء صور ولوحات واقعية انطلاقا من عمليات وصف تستخدم اللغات الطبيعية للبشر.

وجاء هذا النظام نتيجة لتجارب أشرف عليها مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي الأميركي "أوبن إيه آي" (OpenAI)، وهو الجهة ذاتها التي كشفت عن أداة "شات جي بي تي".

5- "وومبو دريم" (WOMBO Dream)

يعد "وومبو دريم" من أنظمة الذكاء الاصطناعي السهلة الاستخدام لمختلف الأعمار وذات التكلفة المناسبة في حال الاشتراك في الخدمات المتطورة المدفوعة الأجر والطويلة المدة.

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ويمكن من خلال هذا النظام تحويل النص إلى صورة باستخدام اللغة المكتوبة.

6- "فوديوكات" (Fooducate)

صُمم تطبيق "فوديوكات" لمساعدة مستخدميه على إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

ويوفر التطبيق، من خلال بيانات ومعلومات معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، طرق العثور على الأطعمة الأكثر صحة وفهم مكوناتها، مع تقديم معلومات مفصلة وحديثة عن طرق التغذية المناسبة.

وتحدد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من خلال المسح الضوئي العناصر الغذائية التي يحتاجها المستخدم، إضافة إلى أنواع الأطعمة المناسبة والقيم الغذائية المطلوبة. (الجزيرة)

 

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