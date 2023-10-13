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تكنولوجيا وعلوم
في حالة الحرب.. اليكم التطبيقات التي يجب استعمالها
Lebanon 24
13-10-2023
|
23:28
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مع تطور الزمن حرصت التكنولوجيا على توفير جميع الإمكانيات في كافة المجالات من بينها الحروب، وتم ابتكار العديد من التطبيقات التي تساعد في هذا المجال:
تطبيق I Am Alive
طورت هذا التطبيق اللبنانية ساندرا حسن، وفكرته بسيطة جدًا، حيث يجيب فقط على سؤال "هل أنت حي؟"، ويمكن هذا التطبيق الأشخاص أن يخبروا أقربائهم وأصدقائهم أنهم على قيد الحياة.
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تطبيق AnthroTronix
طور هذا التطبيق من قبل الجيش الأميركي، ويعمل على كشف حالات ما بعد الصدمة او مشاكل الصحة النفسية خلال الحروب، ويعمل على تعويض حهاز الفحص الإشعاعي ويقدم تقرير دقيق للأطباء.
تطبيق MediCapt
هذا التطبيق مخصص لكل سيدة عانت من الاغتصاب وقت الحروب، واستلهم من نساء الكونغو الذين تعرضوا للاغتصاب على الجنود، وتقوم فكرته على السماح لكل ضحية بسرد قصتها وشرح التفاصيل، ويسمح التطبيق بجمع المعلومات وإرسالها إلى هيئات رسمية للتعرف على الجناة ومعاقبتهم مع حفظ خصوصية الضحية.
تطبيق Women Under Siege
وهو تطبيق ثانٍ مخصص للنساء أيضًا ويعمل على تسجيل جميع حالات الاعتداء على النساء، ويقوم التطبيق بإنشاء خرائط لتوثيق الحوادث بهدف ملاحقة الجناة في المستقبل. (البوابة)
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