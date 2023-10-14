ما أهمية النقاط السوداء على الزجاج الأمامي لسيارتك؟





تسمى هذه النقاط السوداء "فريت" وتقع عادة على الحواف الخارجية للزجاج الأمامي، وتوجد عادة بجوار شريط المينا الأسود الذي يمتد حول الجزء الخارجي من الزجاج الأمامي.

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وبحسب الخبراء في شركة "أوتو غليز"، فإن هذه البقع السوداء تلعب في الواقع سلسلة من الأدوار الحيوية، مثل تنظيم درجة حرارة السيارة لتقليل الشويش البصري، الذي يحدث عندما يسخن الشريط الأسود الصلب، بشكل أسرع بكثير من الزجاج الأمامي، ما يؤدي إلى تشويه بصري يجعل الخطوط المستقيمة تبدو منحنية إلى الداخل باتجاه المركز، وتساعد هذه النقاط السوداء في تقليل هذه الظاهرة عن طريق تبديد الحرارة ونشرها بالتساوي. كشف خبراء سيارات عن أهمية شريط النقاط السوداء على الزجاج الأمامي للسيارة، والذي يتمتع بسلسلة من الوظائف الحيوية لحماية المركبات.تسمى هذه النقاط السوداء "فريت" وتقع عادة على الحواف الخارجية للزجاج الأمامي، وتوجد عادة بجوار شريط المينا الأسود الذي يمتد حول الجزء الخارجي من الزجاج الأمامي.وبحسب الخبراء في شركة "أوتو غليز"، فإن هذه البقع السوداء تلعب في الواقع سلسلة من الأدوار الحيوية، مثل تنظيم درجة حرارة السيارة لتقليل الشويش البصري، الذي يحدث عندما يسخن الشريط الأسود الصلب، بشكل أسرع بكثير من الزجاج الأمامي، ما يؤدي إلى تشويه بصري يجعل الخطوط المستقيمة تبدو منحنية إلى الداخل باتجاه المركز، وتساعد هذه النقاط السوداء في تقليل هذه الظاهرة عن طريق تبديد الحرارة ونشرها بالتساوي.

وفي الوقت نفسه، يقول خبراء من شركة "ماكس أوتو غلاس"، إن النقاط السوداء ضرورية لتثبيت الزجاج الأمامي في مكانه.



في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، تحول مصنعو السيارات من استخدام الزخارف المعدنية إلى استخدام المواد اللاصقة لتثبيت الزجاج في مكانه.. عندما حدث ذلك، كان من الضروري وجود طريقة لضمان التصاق جيد وحماية الغراء، لذا تم استخدام الشريط ذوي النقاط السوداء في جميع واجهات الزجاج الأمامي للمركبات.

يعمل شريط "فريت" على تثبيت الزجاج الأمامي، عبر توفير سطح أكثر خشونة لتلتصق به المادة اللاصقة.. ويساعد هذا على التأكد من أن المادة اللاصقة يمكن أن تشكل رابطة قوية حول الزجاج الأمامي لتثبيته في مكانه بشكل صحيح، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.