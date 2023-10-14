Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

نينتندو تكشف عن الممثل الصوتي الجديد لماريو ولويجي

Lebanon 24
14-10-2023 | 15:27
A-
A+
Doc-P-1117965-638329193909922899.jpg
Doc-P-1117965-638329193909922899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة نينتندو عن هوية الممثل الذي سيؤدي صوت شخصية "ماريو" في المستقبل المنظور، بعد عدة أسابيع من إعلان أن تشارلز مارتينيت لن يقوم بالمهمة.

 وسيكون كيفن أفغاني هو الصوت الجديد لماريو ولويجي في ألعاب نينتندو. 
Advertisement

وكتب أفغاني على منصة X "أنا فخور بشكل لا يصدق بأداء صوت ماريو ولويجي في سوبر ماريو بروس ووندر. شكراً لنينتندو على دعوتي".

وأكدت نينتندو أن أفغاني هو الذي سيؤدي صوت الشخصيات وسيكون له شرف كونه أول ممثل يؤدي شخصية الفيل ماريو.

ولاحظ المعجبون شيئاً مختلفاً بصوت ماريو عندما ظهر المقطع الدعائي الأول لـ سوبر ماريو بروس. ووندر. والذي يصل في 20 تشرين الأول، خلال فصل الصيف. ولاحظوا اختلافاً في صوت واريو في WarioWare: Move It وليس من الواضح حتى الآن من سيلعب دور المنافس اللدود لماريو في اللعبة.

وكان مارتينيت، البالغ من العمر 67 عاماً هو الرجل الذي أدى صوت ماريو منذ عام 1991. ولعب العديد من الشخصيات الأخرى في عالم ماريو خلال تلك الفترة، بما في ذلك لويجي، واريو، والويجي، وبيبي لويجي، وبيبي ماريو.

وسواء كان ذلك قرار مارتينت أو نينتندو، فمن الواضح أن الوقت قد حان للتغيير. وسيواصل مارتينيت العمل مع نينتندو بصفته "سفير ماريو"، الأمر الذي سيجعله يستمر في السفر حول العالم لمشاركة متعة تجربة ماريو، بحسب موقع إن غادجيت.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2023-10-14
08:00 | 2023-10-14
06:53 | 2023-10-14
04:32 | 2023-10-14
04:14 | 2023-10-14
03:58 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24