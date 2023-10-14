نينتندو تكشف عن الممثل الصوتي الجديد لماريو ولويجي

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كشفت شركة نينتندو عن هوية الممثل الذي سيؤدي صوت شخصية "ماريو" في المستقبل المنظور، بعد عدة أسابيع من إعلان أن تشارلز مارتينيت لن يقوم بالمهمة.وسيكون كيفن أفغاني هو الصوت الجديد لماريو ولويجي في ألعاب نينتندو.وكتب أفغاني على منصة X "أنا فخور بشكل لا يصدق بأداء صوت ماريو ولويجي في سوبر ماريو بروس ووندر. شكراً لنينتندو على دعوتي".وأكدت نينتندو أن أفغاني هو الذي سيؤدي صوت الشخصيات وسيكون له شرف كونه أول ممثل يؤدي شخصية الفيل ماريو.ولاحظ المعجبون شيئاً مختلفاً بصوت ماريو عندما ظهر المقطع الدعائي الأول لـ سوبر ماريو بروس. ووندر. والذي يصل في 20 تشرين الأول، خلال فصل الصيف. ولاحظوا اختلافاً في صوت واريو في WarioWare: Move It وليس من الواضح حتى الآن من سيلعب دور المنافس اللدود لماريو في اللعبة.وكان مارتينيت، البالغ من العمر 67 عاماً هو الرجل الذي أدى صوت ماريو منذ عام 1991. ولعب العديد من الشخصيات الأخرى في عالم ماريو خلال تلك الفترة، بما في ذلك لويجي، واريو، والويجي، وبيبي لويجي، وبيبي ماريو.وسواء كان ذلك قرار مارتينت أو نينتندو، فمن الواضح أن الوقت قد حان للتغيير. وسيواصل مارتينيت العمل مع نينتندو بصفته "سفير ماريو"، الأمر الذي سيجعله يستمر في السفر حول العالم لمشاركة متعة تجربة ماريو، بحسب موقع إن غادجيت.