رائدان روسيان يخرجان بمهمة إلى الفضاء المفتوح

أكدت وكالة "روس كوسموس" أن روادها على متن المحطة الفضائية سيعاينون المشكلة التي حصلت مع وحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة أثناء خروجهم القادم للفضاء المفتوح.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "خلال خروجهم من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في 25 تشرين الأول الجاري سيقوم رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب بفحص وتصوير موقع التسرب الذي حصل في المبادل الحراري الإشعاعي الاحتياطي التابع لوحدة ناؤوكا الروسية".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى المهام التي خطط لها سابقا في عملية خروج الرائدين إلى الفضاء المفتوح سيقوم تشوب وكونونينكو بفحص مكان المشكلة في وحدة ناؤوكا ليتمكن الخبراء على الأرض من تحديد أسباب حدوثها.. وخلال خروجهم إلى الفضاء سيقوم الرائدان أيضا بتثبيت رادار على وحدة ناؤوكا الروسية لمراقبة سطح الأرض، وسيطلقان قمر Parus-MGTU النانوي الذي ساهم بتطويره طلاب من جامعات روسية".

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن تسربا حصل في سائل التبريد الخاص بدائرة المبرد الخارجية (الاحتياطية) التابعة لوحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة لم تؤثر على عمل الوحدة، ولا تشكل خطرا على حياة الطواقم في المحطة.(روسيا اليوم)