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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
15-10-2023 | 01:30
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ذكرت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية بدء اختبارات بعض الميزات الجديدة في تطبيق "واتسآب"، تمنح المستخدمين ميزات قد تكون مفيدة لهم في أعمالهم وحياتهم اليومية.

وتبعا لأحدث التسريبات فإنه وفي النسخة 2.23.21.12 من تطبيق "واتسآب" المخصص لأجهزة أندرويد بدأ اختبار ميزة جديدة تمكن المستخدمين في مجموعات الدردشة من إنشاء اختصارات للأحداث التي يريدون تذكير باقي أعضاء المجموعة فيها أو يريدونهم أن ينضموا إليها.
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وعند تحميل النسخة الاختبارية الأخيرة للتطبيق سيظهر للمستخدمين خيار ضمن قائمة مشاركة الدردشة يمكن من خلاله استحداث اختصار لحدث معين، وتعيين اسم للحدث، وتعيين موعده ومكانه الجغرافي، وإنشاء مكالمة فيديو جماعية للمشاركة فيه.

ويمكن لمنشئ الاختصار الجديد اختيار أشخاص معينين من مجموعة الدردشة لتذكيرهم بالحدث، أو اختيار جميع أعضاء المجموعة، الأمر الذي سيغني من يستخدم "واتسآب" من اللجوء إلى تطبيقات أخرى في حال رغبوا بعقد أحداث معينة ومكالمات فيديو جماعية للمشاركة في هذه الأحداث.

وأعلن القائمون على "واتسآب" مؤخرا أيضا عن ميزة جديدة في التطبيق ستمكن المستخدمين من اختيار كلمة مرور لحماية ملفات الدردشة الخاصة.(روسيا اليوم)

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