"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)

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خلال مؤتمر Adobe MAX عرضت الشركة ابتكاراتها التقنية.وهذا العام، كان أحد أبرز أحداثه "فستان الرسوم المتحركة" المذهل الذي يمكنه التبديل بين الأنماط وحتى التفاعل مع الحركة.وفي مقطع فيديو يُظهر الفستان، يمكن الضغط على الزر لتغيير الصورة عليه، التقنية التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe Firefly، وAdobe After Effects، وAdobe Stock، وAdobe Illustrator. وبمجرد المشي بالفستان، يتم إنشاء خطوط تشبه الماء الّتي تتناثر مباشرةً على الفستان.وتم تصنيع الفستان باستخدام Project Primrose، وهو عبارة عن وحدات عاكسة للضوء لأنظمة العرض المرنة غير المنبعثة.ويمكن استخدام هذه التقنية ليس فقط للفساتين، بل أيضًا لأي ملابس وحقائب وإطارات صور وأي شيء آخر يمكن إرفاقه به.(lbci)