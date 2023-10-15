Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)

Lebanon 24
15-10-2023 | 03:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال مؤتمر Adobe MAX عرضت الشركة ابتكاراتها التقنية.

وهذا العام، كان أحد أبرز أحداثه "فستان الرسوم المتحركة" المذهل الذي يمكنه التبديل بين الأنماط وحتى التفاعل مع الحركة.
 
وفي مقطع فيديو يُظهر الفستان، يمكن الضغط على الزر لتغيير الصورة عليه، التقنية التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe Firefly، وAdobe After Effects، وAdobe Stock، وAdobe Illustrator. وبمجرد المشي بالفستان، يتم إنشاء خطوط تشبه الماء الّتي تتناثر مباشرةً على الفستان.
Advertisement
 
وتم تصنيع الفستان باستخدام Project Primrose، وهو عبارة عن وحدات عاكسة للضوء لأنظمة العرض المرنة غير المنبعثة.
 
ويمكن استخدام هذه التقنية ليس فقط للفساتين، بل أيضًا لأي ملابس وحقائب وإطارات صور وأي شيء آخر يمكن إرفاقه به.(lbci)

تكنولوجيا وعلوم

فيديو

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:30 | 2023-10-15
23:00 | 2023-10-14
15:27 | 2023-10-14
11:00 | 2023-10-14
08:00 | 2023-10-14
06:53 | 2023-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24