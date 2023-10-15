لعشاق ألعاب الفيديو.. هذا ما سيميّز PlayStation 5 Slim

كشفت "سوني" عن منصات PlayStation 5 Slim المحدّثة والتي تأتي بنموذجين يتميزان بأنهما أصغر حجما بنسبة 30% تقريبا مقارنة بمنصات PlayStation 5 السابقة، وأقل وزنا بنسبة 24%.

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ويأتي النموذج الأول مع محرك أقراص قابل للفصل، فيما يأتي النموذج الآخر رقميا بالكامل، وفي حال شراء النموذج الثاني يمكن للمستخدم لاحقا شراء محرك أقراص إضافي ستبيعه سوني بسعر 80 دولار تقريبا. كما يمكن شراء حوامل إضافية لهذه المنصات لتثبيتها بشكا عمودي وستباع بسعر 30 دولار تقريبا.





أيضاً جهّز كلا النموذجين من منصات PlayStation 5 Slim بمنفذ USB-C مزدوج في المقدمة بدلًا من منافذ USB-C و USB-A التي كانت في نماذج PlayStation السابقة. هذا وحصلت النماذج الجديدة على أقراص تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت الأمر الذي يسمح بتخزين عدد أكبر من ألعاب الفيديو الحديثة.