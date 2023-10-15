دبي تستضيف 150 جهة حول العالم في قمة حول "مستقبل البلوك تشين"

تنطلق فعاليات "قمة مستقبل البلوك تشين 2023"، الأحد، في "دبي هاربر"، أكبر ميناء لليخوت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة ما يزيد عن 150 جهة، تضم مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة، وذلك في إطار فعاليات معرض "جيتكس جلوبال"، الذي يستمر حتى الأربعاء، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وتوفر "قمة مستقبل البلوك تشين 2023" منصة لاستكشاف القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف على عالم العملات المشفرة والاعتماد المتزايد على "البلوك تشين".

وتستقطب القمة خبراء "البلوك تشين" والعملات المشفرة، وشركات تكنولوجية كبرى تشمل 1inch وCreed & Bear وDMCC وXDC وBing X وBinance وBitget وCircle وSui وBitGo وFireblocks، وغيرها من الجهات الرائدة في القطاع لعرض مشاريعهم وحلولهم المبتكرة في القطاع.

تقنيات "ويب 3.0"

يشمل برنامج القمة جلسة لاستعراض أحدث الابتكارات الخاصة في مجال "ويب 3.0" (تقنيات اللامركزية في ملكية البيانات والتحكم فيها على الإنترنت) بالإضافة إلى نماذج لأبرز الألعاب الإلكترونية الذكية التي تستخدم تلك التقنيات.

وتأتي الجلسة تحت عنوان "مواجهة الألعاب في (ويب 3): توسيع تطبيق اللامركزية" Web3 Gaming Showdown: Decentralize-2-Expand، وذلك بمشاركة خبراء ورؤساء شركات Meta World, HEROIQ, Enjinstarter, Animoca.

وكجزء من برنامج القمة ستخصص جلسة حول "الاستثمار في الألعاب المعززة بتقنيات ويب 3.0"، لاستكشاف استراتيجيات تحقيق الدخل لتعزيز المشاركة والاهتمام في هذا النظام البيئي الجديد، بمشاركة متحدثين بارزين من مركز دبي للسلع المتعددة، وMetatheory Inc، وXsolla، وEnjinstarter، Horizon Labs، وDarewise/Life Beyond Studios وChopra Foundation.

وتتناول الجلسة سلسلة من المحادثات التعليمية بشأن موضوعات "المشاركة في بناء لعبة ويب 3.0 من الألف إلى الياء مع المجتمع" و"الذكاء الاصطناعي في الألعاب".

مشاركة الخبرات

وستتيح المنصة الفرصة للخبراء والمختصين الدوليين في العملات المشفرة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الحضور والمشاركين في القمة، في ظل النمو الذي شهده نظام العملات المشفرة وتزايد أعداد المهتمين به.

ويشارك الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتكنولوجيا "البلوك تشين" الدكتور مروان الزرعوني، والمؤسس المشارك في شركة "ون ديجري هونج كونج المحدودة" ألفين كووك إلى جانب المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فيربلوكس" مايكل شاولوف، في جلسة حوارية تعقد تحت عنوان "إعادة تعريف حفظ العملات المشفرة وكيفية التحكم في عالم ويب 3.0". وستسلط الجلسة الضوء على تعزيز الأصول الرقمية عبر بنية تحتية أمنية متطورة لتمكين المؤسسات من استخدام العملات المشفرة بثقة وأمان.

وتستضيف القمة طيلة الأيام الأربعة أكثر من 150 خبيراً لمعالجة الموضوعات الرئيسية ضمن الأصول واللوائح الرقمية، وتداول العملات المشفرة، وDLT للمؤسسات (تسجيل السجلات عبر العديد من الأجهزة)، وتقنيات "ويب 3" للترفيه، والألعاب الذكية والعمل المناخي.

وتعد القمة نقطة التقاء دولية رئيسية ومنصة للمتحدثين وصانعي التغيير والمبتكرين، مع توقع حضور أكثر من 1000 مستثمر، وذلك بهدف تسريع النمو في مجال "البلوك تشين".