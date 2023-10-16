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تكنولوجيا وعلوم

كيفية الاستفادة من تطبيق Chat GPT في العمل

Lebanon 24
16-10-2023 | 00:00
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يمكنك منح ChatGPT اسمًا فريدًا لجعل المحادثة أكثر شخصيةً، وإذا أردت القيام بذلك، يمكنك كتابة ما يلي بدلًا من المثال السابق: مرحبًا ChatGPT أود أن أعطيك اسمًا جديدًا، وأريدك أن تعمل كمساعد شخصي لي. يرجى منح نفسك اسم … ثم أدخل الاسم المناسب.

بعد ذلك، أعطِ ChatGPT قائمة مهامك واطلب منه تنظيمها، وتذكّر تحديد درجة أهمية كل مهمة لمساعدة ChatGPT في فهم الترتيب الذي يجب أن يعتمده. وبعد بضع ثوانٍ، سيُرتب ChatGPT مهامك حسب الأهمية، وسيُقدم توضيحات موجزة عن سبب ترتيب القائمة بهذا الترتيب بالذات.

بعد مطالبة ChatGPT بمساعدتك في تنظيم قائمة المهام، استخدم مطالبات مشابهة للمطالبات التالية لإضافة المزيد من المهام ومتابعة قائمة مهامك:

 تجنب إعطاء روبوت ChatGPT تعليمات طويلة ومعقدة للحصول على أفضل النتائج، واجعل المطالبات بسيطة ومباشرة قدر الإمكان.

 اطلب من ChatGPT مساعدتك في الكتابة:

سواء كنت بحاجة إلى المساعدة في صياغة رسالة لإرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إنشاء محتوى إبداعي، فيمكن لروبوت ChatGPT مساعدتك في إنجاز هذه المهام.

اكتب مطالبة تتضمن تفاصيل النص الذي تود كتابته، وسيقدم لك ChatGPT مسودة يمكنك تحريرها بالطريقة المناسبة لك، أو يمكنك إدخال نص طويل، ثم اطلب من الروبوت تلخيصه. 

 اطلب من ChatGPT مساعدتك في المهام المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني:

يمكن لروبوت ChatGPT أن يساعدك في إنجاز العديد من المهام المتعلقة برسائل البريد الإلكتروني، غير كتابة الرسائل. إذ يمكن لروبوت ChatGPT تلخيص سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، وتحديد النقاط الرئيسية فيها، ويمكنك استخدام المطالبة التالية لتطلب منه تلخيص الرسائل الطويلة: مرحبًا ChatGPT اكتب النقاط الرئيسية الموجودة في هذه الرسالة… ثم أدرج نص الرسالة.

 اطلب من ChatGPT مساعدتك في اكتساب مهارات وخبرات جديدة:

إذا كنت بحاجة إلى تعرف كيفية البدء بتعلم مهارة جديدة، أو تود الحصول على مصادر تعليمية تتحدث عن موضوع معين، فيمكنك أن تطلب من ChatGPT مساعدتك، ولتجربة ذلك.

 اطلب من ChatGPT منحك توصيات شخصية:

في بعض الأحيان، تحتاج إلى استراحة من العمل لاستعادة نشاطك وتركيزك، ويمكن أن يكون ChatGPT هو مصدرك للحصول على توصيات مخصصة في المجالات المختلفة.

 

سواء كنت تبحث عن فيلم لمشاهدته، أو مطعم لزيارته، أو وجهة سفر جديدة، فيمكن لروبوت ChatGPT تقديم اقتراحات مناسبة بناءً على تفضيلاتك ومطالباتك السابقة. (نبض)

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