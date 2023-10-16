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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات مواصفات الكاميرة والشاشة في هاتف OnePlus Open

Lebanon 24
16-10-2023 | 02:00
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تقدم وان بلس هاتف OnePlus Open بشكل رسمي للأسواق خلال الأيام المقبلة، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الكاميرة والشاشة في هذا الإصدار.

ينطلق حدث وان بلس في 19 من تشرين الأول لكشف النقاب عن أول هاتف قابل للطي، والذي ينطلق بعنوان OnePlus Open.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” تفاصيل مواصفات الكاميرة الخلفية، حيث يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وعدسات periscope لدعم تكبير بصري حتى 3 مرات.

أيضاً تتضمن إعدادات كاميرة OnePlus Open مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تشير تسريبات أخرى إلى أن كاميرة periscope ستدعم تكبير بصري حتى 6 مرات.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف وان بلس يتميز بدقة عرض 2K، ومعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 2800 nit، وهي نسبة سطوع أعلى من هاتف Google Pixel Fold الذي انطلق بنسبة سطوع 1450 nit.

ويدعم OnePlus Open رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4805 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل. (وكالات)

 
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