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تكنولوجيا وعلوم

الروس يبتكرون جهازا يساعد في تسريب الغاز القابل للاشتعال من المناجم

Lebanon 24
16-10-2023 | 04:00
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ابتكر المتخصصون من جامعة الهندسة الإنشائية في موسكو جهازا مصمما لرقع مستوى سلامة عمليات التعدين.

وأفادت الخدمة الصحفية  للجامعة بأن الجهاز الجديد يخلق شقوقا في الكتلة الصخرية لجعل الغازات القابلة للاشتعال تهرّب بسهولة، مع قياس الضغط في البئر.

وقال فيتالي إريمينكو، الأستاذ في جامعة الهندسة الإنشائية، إن استخدام الجهاز سيساعد على منع وقوع الحوادث، وإنقاذ عمال المناجم والموظفين التقنيين في شركات الفحم والتعدين.

إن الجهاز الذي طوّره فلاديسلاف لايزر تحت قيادة الأستاذ في أكاديمية العلوم الروسية  ورئيس مركز "الميكانيكا الجيوميكانيكية التطبيقية وتقنيات التعدين" فيتالي يريمينكو يفرّغ جدران الآبار من تأثير الجهد العالي، وأوضحت الخدمة الصحفية في الجامعة أن ذلك يسمح بتسريب الغاز القابل للاشتعال من الصخور بشكل متحكم فيه.

وقبل البدء في العمل يتم التأكد من وجود أو عدم وجود شقوق في البئر. ويقوم مهندس تكنولوجي بوضع الجهاز في البئر المحفور إلى العمق المطلوب. ويقوم السائل المضغوط بتوسيع الكسور الموجودة في البئر وإنشاء كسور جديدة. ويتسرب الغاز القابل للاشتعال من خلال الشقوق المتكونة، وبالتالي يتم تفريغ الكتلة الصخرية. (روسيا اليوم)

 

 

 

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