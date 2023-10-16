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تكنولوجيا وعلوم

سوني تعلن عن سماعات لاسلكية صغيرة.. هذه ميزاتها

Lebanon 24
16-10-2023 | 08:00
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أعلنت سوني عن سماعاتها اللاسلكية الجديدة InZone Buds التي زودتها بميزات تتفوق فيها على الكثير من السماعات الرائدة المطروحة حاليا.

وقال الخبراء في سوني، إن السماعات الجديدة تم تصميمها خصيصا لتكون مريحة في الأذن وتمكن المستخدم من استعمالها لساعات طويلة، إذ حصلت على تصميم خارجي خاص، وجهّزت بملحقات مطاطية تجعلها مريحة في فتحات الأذنين.
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ومن بين أبرز ميزات هذه السماعات هو التقنيات المتطورة التي حصلت عليها والتي تمكنها من إجراء مسح داخلي لشكل قناة أذن المستخدم لإيصال الأصوات إليها بأفضل شكل ممكن، كما تخصص هذه السماعات النغمات الصوتية للأذن بالاعتماد على برنامج InZone Hub PC الذي يحلل الأصوات.

وحصلت InZone Buds على تقنيات عرض الصوت المكاني والتي توفر تجربة ممتعة في الاستماع خصوصا عن مشاهدة الأفلام أو تشغيل ألعاب الفيديو التي تضم مؤثرات صوتية خاصة، كما جهّزت ببطاريات داخلية تمكنها من العمل لـ 12 ساعة متواصلة، وتقنيات تجعلها قادرة على تبادل البيانات مع الأجهزة الإلكترونية بمعدل تأخير أقل من 30 ميلي ثانية.

وتبعا لسوني فإن السماعات الجديدة ستعتمد معيارية الصوت Dynamic Driver X المستخدمة في سماعات WF-1000X، والتي توفر تجربة صوتية ممتازة للمستخدم. (روسيا اليوم)
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