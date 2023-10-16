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تكنولوجيا وعلوم

ستطرحه بسعر منافس.. Honor تكشف عن هاتف أنيق بمواصفات ممتازة

Lebanon 24
16-10-2023 | 10:58
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كشفت Honor عن هاتف جديد زودته بمواصفات وتقنيات ممتازة، وستطرحه بسعر منافس.

ويأتي هاتف Honor Play 50 Plus بهيكل مصنوع من أجود المواد، أبعاده (166.7/76.5/8.2) ملم، وزنه 199غ.

أما شاشته فأتت TFT LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2412/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 850 شمعة/م تقريبا.
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ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات MagicOS 7.2، ومعالج Mediatek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 35 واطا، أما سعر هذا الجهاز في الأسواق فسيكون نحو 190 يورو. (روسيا اليوم)
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