Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

شركة MSI تطلق أول شاشة بتقنية "فحص العين"

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:28
A-
A+
Doc-P-1118959-638331318248912670.png
Doc-P-1118959-638331318248912670.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة MSI عن شاشة مميزة لمستخدمي الحواسب، زوّدتها بتقنيات خاصة تساعد المستخدم على ضبط الإعدادات لحماية عينه من الإرهاق والإشعاعات الضارة.

وأشارت MSI إلى أن شاشة PRO MP251 تدعم ميزات تقليل الضوء الأزرق وتقنية مقاومة الوميض، والأهم من ذلك، هو أنها تدعم ميزة Eye-Q Check التي تتيح للمستخدمين اختبار رؤيتهم ذاتيا، إذ تعد هذه الميزة المبتكرة مفيدة بشكل خاص للمحترفين الذين يقضون ساعات طويلة أمام الشاشة ويريدون اتخاذ تدابير وقائية لحماية صحة أعينهم.
Advertisement

وتأتي الشاشة الجديدة بمقاس 12.5 بوصة، لتكون مريحة للأعمال المكتبية وأعمال البرمجة أو التصميم، إذ توفر PRO MP251 مساحة عرض أكبر بنسبة تزيد عن 5% من تلك التي توفرها الشاشات بمقاس 23.8 بوصة.
 
وحصلت الشاشة على معدل تحديث يعادل 100 هيرتزا، ودقة عرض (1920/1080) بيكسل، وحصلت على منفذ Display Kit، ومكبرات صوت مدمجة عالية الأداء، وملحقات تمكن من تعليقها على الحائط في حال رغبة المستخدم من استعمالها كشاشة عرض، وزوّدت بقاعدة تمكن من تدوير الشاشة لتعمل بشكل عمودي. (روسيا اليوم) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:20 | 2023-10-17
23:00 | 2023-10-16
16:00 | 2023-10-16
14:00 | 2023-10-16
10:58 | 2023-10-16
08:00 | 2023-10-16
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24