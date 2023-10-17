كيف سيبدو هاتف "آيفون" بعد 20 عاماً؟

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" تيم كوك، عن سبب إصدار الشركة لهاتف جديد كل عام، وكيف يمكن أن يبدو الجهاز بعد 20 عاما.وفي حديثه من مركز بيانات "آبل" في الدنمارك، أصر كوك على أن التجديد المستمر "أمر عظيم"، وأوضح كيف يمكن لذلك الحفاظ على استدامة الشركة على الرغم من وجود احتمال دائم لاستبدال الهواتف الجديدة.وقال كوك: "أعتقد أن امتلاك هاتف "آيفون" كل عام، أمرا رائعا. ما نفعله هو أننا نسمح للناس بالتداول في هواتفهم، ومن ثم نعيد بيع هذا الهاتف إذا كان لا يزال يعمل، وإذا كان لا يعمل، فلدينا طرق لتفكيكه وأخذ المواد اللازمة لصنع هاتف "آيفون" جديد".كما أعطى كوك تلميحا حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه جهاز "آيفون" خلال 20 إلى 30 عاما، قائلا: "أعتقد أنه سيكون محايدا للكربون. ومن الواضح أنه سيكون متقدما كثيرا عما هو عليه حاليا، لكنني لا أريد أن أعطي كل أسرارنا في هذا الصدد". (روسيا اليوم)