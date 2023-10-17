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توقيع اتفاق لإطلاق التاكسي الطائر في أبوظبي

Lebanon 24
17-10-2023 | 11:00
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أعلنت شركة "آرتشر للطيران"، المتخصصة في تطوير طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، عن توقيع اتفاقية مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتصبح إمارة أبوظبي بموجب هذه الاتفاقية المحطة الأولى لإطلاق أعمال الشركة على الصعيد الدولي، كما أعلنت الشركة عن خططها لبدء عمليات التاكسي الجوي في أبوظبي.
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وتعمل"آرتشر للطيران" مع شريك التصنيع العالمي "ستيلانتيس"، بالإضافة إلى عدد من الشركاء المحليين في دولة الإمارات، لبناء قدراتها في مجال تصنيع الطائرات، وتأسيس مركز للتميز الهندسي في أبوظبي والذي سيركز على تطوير وتنفيذ الجيل القادم من أنظمة الطيران المتقدمة. (سكاي نيوز)

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