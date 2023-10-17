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تكنولوجيا وعلوم

خطر من نوع آخر.. تنبّهوا من لوحة مفاتيح جهاز الكمبيوتر

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:00
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أشار الخبراء إلى أن الأسطح مثل المكاتب ولوحات المفاتيح وشاشات الهواتف الذكية، وأي أسطح أخرى نلمسها بشكل متكرر، يمكن أن تحتوي على الكثير من الجراثيم. 


وفي مقطع فيديو أولي عن النظافة عام 2014، ذكرت الدكتورة ليزا أكيرلي من الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة أنه "يمكن العثور على 3000 كائن حي في كل بوصة مربعة على لوحة المفاتيح"، وهم ليسوا ضيوفاً ودودين.
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صحيح أن لوحة المفاتيح لا تبدو متسخة لكن إذا تمكنت من رؤية كل الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش فيها، فقد نكون أكثر دقة في إزالتها من مفاتيحنا. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تتراكم الأوساخ الواضحة جداً، مما يشكل نوعاً مختلفاً من الخطر.


وإذا كنت معتاداً على تناول الطعام على مكتبك، فمن المحتم تقريباً أن تجد ذرة صغيرة من الطعام طريقها إلى لوحة المفاتيح، وإذا تراكمت هذه الأشياء، فقد تبدأ بالتحول إلى مشكلة. إذ أن الفجوات بين المفاتيح المتوسطة كبيرة بما يكفي للسماح بجميع أنواع البقايا، مما يجعل من الصعب تسجيل ضغطات المفاتيح في بعض الحالات. ويمكن إزالة بعض المفاتيح بسهولة وبشكل فردي، لكن البعض الآخر ليس كذلك، والحالة الأخيرة ستعني أنه قد يكون من الصعب طرد جيش الفتات الغازي. 


وبهذا الشأن، توصي شركة "إتش بي" بتخصيص بعض الوقت كل أسبوع لتنظيف لوحة المفاتيح الميكانيكية، ويبدو أن نهاية أسبوع العمل الشاق هي النافذة المثالية للقيام بذلك. ويمكن أن يتضمن التنظيف البسيط فصل تشغيل لوحة المفاتيح، وقلبها ورجها، وإزالة أي بقايا غبار بعناية، ومتابعة التنظيف بالفرشاة أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية، بحسب موقع سلاش غير.
المصدر: 24.ae
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