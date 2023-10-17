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تكنولوجيا وعلوم

أداة أكثر دقة من "شات جي بي تي".. تعرّفوا الى "بوليماثيك"

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:00
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يعمل فريق من العلماء، على تطوير أداة "بوليماثيك" الشبيهة بـ"شات جي بي تي"، لاستخدامها في الأبحاث في العديد من المجالات العلمية.

ولان "شات جي بي تي" قد يعاني من بعض الأخطاء والافتقار للدقة في الكثير من الأحيان، لذا فإن العلماء يعملون على أداة "بوليماثيك" التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي ستكون أكثر دقة، وستستخدم الأرقام الفعلية بدلاً من الحروف. 
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وأوضح أعضاء الفريق مؤخراً في ورقة علمية، كيف يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدربة مسبقاً على نطاق واسع أن تتطابق بسهولة مع نماذج الذكاء الاصطناعي المضبوطة بدقة لمهمة معقدة محددة أو تتفوق عليها. بالمقارنة مع إنشاء نموذج من الصفر، فإن استخدام نماذج كبيرة تم تدريبها مسبقاً يمكن أن يوفر فوائد عديدة حتى لو لم تكن بيانات التدريب مرتبطة بالمشكلة.
 
وفي حين يتم تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي على حالة استخدام محددة، اشار الأعضاء العاملون في مشروع الذكاء الاصطناعي المتعدد الرياضيات، إلى ان النموذج الجديد سيكون متعدد التخصصات حقاً، حيث سيتعلم من البيانات المتعلقة بمواضيع مختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلم الجينوم والفيزياء الفلكية. 
 
ويتألف فريق العلماء العاملين في هذا المشروع، خبراء في مجالات مختلفة مثل الرياضيات والذكاء الاصطناعي وعلم الأعصاب والفيزياء الفلكية والفيزياء من مؤسسة سيمونز ومعهد فلاتيرون وجامعة نيويورك ومختبر لورانس بيركلي الوطني وجامعة كامبريدج وجامعة برينستون، وفق صحيفة "إنديان إكسبرس".
المصدر: 24.ae
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